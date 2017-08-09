ماستركارد تعين كورناكيا رئيسًا لقسم التسويق بالشرق الأوسط وإفريقيا

المال ـ خاص: أعلنت ماستركارد، الشركة العالمية في مجال حلول الدفع، عن تعيين بياتريس كورناكيا في منصب رئيس قسم التسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن خلال دورها الجديد، ستوظف كورناكيا معرفتها الواسعة بالعلامة التجارية وخبرتها في المناصب العليا لتوجيه استراتيجية التسويق والاتصالات الإقليمي

المال ـ خاص:

أعلنت ماستركارد، الشركة العالمية في مجال حلول الدفع، عن تعيين بياتريس كورناكيا في منصب رئيس قسم التسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن خلال دورها الجديد، ستوظف كورناكيا معرفتها الواسعة بالعلامة التجارية وخبرتها في المناصب العليا لتوجيه استراتيجية التسويق والاتصالات الإقليمية بهدف دفع عجلة نمو الأعمال وتعزيز المزايا التنافسية المستدامة ومكانة العلامة التجارية عبر القارتين.

وتعد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إحدى أسرع الأسواق نمواً بالنسبة لماستركارد، خاصة بعد أن افتتحت مؤخراً مكتبها الإقليمي الرابع عشر. وتعكف الشركة على الاستثمار في أفضل الكفاءات والتقنيات بشكل مستمر، وذلك بهدف تلبية احتياجات مختلف الأطراف المعنية المتطورة باستمرار على الوجه الأمثل.

وكانت كورناكيا قد انضمت إلى ماستركارد في العام 1991، وقادت منذ ذلك الحين عمليات المبيعات الاستراتيجية إلى جانب العديد من فرق التسويق خلال تدرجها في عدد من الأدوار الرئيسية التي تشمل: رئيس التسويق الاستهلاكي – أوروبا، ورئيس التسويق لمصدري البطاقات الائتمانية والتجار – أوروبا، ورئيس التسويق – إيطاليا واليونان.

وقال راغو مالهوترا، رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا: “إن مواصلة الابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين وإرساء المعايير الأساسية في هذا القطاع هو السبيل الذي يمكن أن نقدم من خلاله قيمة إضافية إلى كافة الجهات المعنية. مع هذا الدور القيادي الجديد، فإننا نواصل دمج وجهات نظر جديدة لتعزيز أوجه وقنوات تواصلنا مع الجهات المعنية إلى مستوى جديد كلياً، وذلك ضمن إطار سعينا الدؤوب لترسيخ مكانتنا كشريك المدفوعات المفضل في المنطقة وخارجها”.

وأضاف مالهوترا: “تبقى متانة العلاقات التي تربط ماستركارد بمختلف الجهات المعنية، والتي تقترن بنهجنا الذي يتمحور حول العملاء، المحفز الرئيسي لنجاحنا المتنامي. ونسعد بالترحيب بكورناكيا اليوم، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهودنا لتعزيز نمو فريقنا في الشرق الأوسط وإفريقيا”.

وتحمل كورانكيا، الإيطالية الجنسية، عدداً من المؤهلات الأكاديمية تشمل ثلاث درجات ماجستير في كل من تطوير إدارة الأعمال، والمبيعات والعروض الترويجية، والتسويق في قطاع التجزئة.

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA) هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، تقوم بإدارة أسرع نظام دفع في العالم يصل المستهلكين والمؤسسات المالية والتجارية والهيئات الحكومية في أكثر من 210 بلداً ومنطقة. وتقوم منتجات وحلول ماستركارد بتسهيل الأنشطة التجارية اليومية كالتسوق والسفر وإدارة الأعمال والإدارة المالية بكل سهولةٍ وأمانٍ وفعالية.