ماستركارد تعزز جهود طرح البطاقات المستدامة والتوقف عن استخدام البلاستيك بحلول 2028

أعلنت

البطاقات البلاستيكية المنتجة حديثاً

أنها تعمل على تعزيز جهودها للتوقف عن استخدام بلاستيك الفينيل (PVC)، في صناعة البطاقات على شبكتها بحلول عام 2028، مما يساهم في تعزيز التزام الشركة بمفهوم الاستدامة ويمنح العملاء الذين يبحثون عن سبل للحد من الآثار الضارة على البيئة إمكانية الحصول على بطاقات أكثر استدامة.

وفي بيان لها، أفادت بأنه اعتبارا من 1 يناير 2028، ستكون كافة جميع البطاقات البلاستيكية المنتجة حديثاً مصنوعة من مواد أكثر استدامة (بما في ذلك المواد الحيوية أو المعاد تدويرها مثل (rPVC أو rPET أو PLA)، وموافق عليها من برنامج الاعتماد، في خطوة هي الأولى من نوعها في قطاع تكنولوجيا حلول المدفوعات.. كما ستدعم ماستركارد شركاء إصدار البطاقات العالميين في مسيرتهم للحد من استخدام بلاستيك الفينيل (PVC).

وأطلقت ماستركارد برنامج البطاقات المستدامة في عام 2018، واشترك فيه أكثر من 330 جهة إصدار في 80 دولة، يعملون بالشراكة مع كبرى شركات تصنيع البطاقات لتحويل أكثر من 168 مليون بطاقة عبر شبكاتهم إلى بطاقات مُصنعة من المواد الحيوية والمعاد تدويرها. ويهدف إعلان اليوم إلى تسريع هذه الجهود بشكل أكبر، مع استمرار سعي الشركة لتقديم برامج بطاقة رقمية مبتكرة تُلغي تماماً الحاجة إلى استخدام البطاقة الفعلية.

ووفقا للبيان، ستشهد المرحلة الجديدة اعتماد جميع البطاقات المصنوعة حديثاً من قبل ماستركارد لتحديد مكوناتها وتقييم مستوى الالتزام بمعايير الاستدامة، ثم سيتم التحقق من صحة هذا الاعتماد من قبل مدقق خارجي مستقل، وبمجرد المصادقة على البطاقة، يمكن إضافة شارة Card Eco Certification.

في هذا السياق، قال أجاي بالا، رئيس الحلول الأمنية والمعلومات لدى ماستركارد: : نسعى في ماستركارد لأن نقود وندعم مساعي شركائنا في القطاع للمضي قدما نحو مستقبل أكثر استدامة وأكثر وعيا بأهمية البيئة، وبينما يستجيب عملاؤنا لرغبة المستهلكين المتزايدة في توفير خيارات صديقة للبيئة، فإننا نلتزم التزاماً راسخاً بالحد من بصمتنا البيئية بما يعود بالنفع على الناس والكوكب ويساهم بتحقيق التنمية الشاملة.

رسخت ماستركارد جهودها في مجال الاستدامة منذ أكثر من عقد من الزمن مع التركيز على مجالات محددة مثل الشمول المالي والتعامل مع البيانات بمسؤولية والالتزام بحماية البيئة، وعملت الشركة على توظيف شبكتها العالمية الواسعة للتعاون مع الشركاء وتقديم ابتكارات ومبادرات بيئية جديدة إلى السوق، مثل التحالف من أجل كوكبنا الثمين وحاسبة الكربون والبطاقات المستدامة.

من جانبها، قالت إلين جاكوفسكي، الرئيس التنفيذي للاستدامة في ماستركارد: “تلتزم ماستركارد بتعزيز العمل المناخي وتقليل النفايات من خلال توجيه أعمالنا نحو صافي انبعاثات صفرية، كما نسعى للاستفادة من شبكتنا الممتدة عالمياً ونطاق عملنا لتسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد متجدد منخفض الكربون”.