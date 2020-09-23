ماستركارد تطلق برنامج «فينتك إكسبريس» لدعم شركات التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت شركة ماستركارد عن إطلاق “فينتك إكسبريس”، وهو برنامج مصمم لتسهيل إطلاق وتنمية شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويمكن البرنامج الشركات الناشئة من التركيز على الابتكار الذي يقود الاقتصاد الرقمي بالاستفادة من قوة شراكات وخبرات ماستركارد وتقنياتها وشبكتها العالمية.

تم تصميم برنامج “فينتك إكسبريس” من ماستركارد لخدمة مختلف أنواع شركات التكنولوجيا المالية بما فيها شركات التكنولوجيا المالية الراسخة التي تحتاج إلى ترخيص مباشر من ماستركارد، وتلك التي تطمح للابتكار من خلال التعاون مع شركاء منصة ماستركارد “Engage” وينقسم البرنامج إلى ثلاث وحدات أساسية هي : الوصول، البناء، الاتصال.

مراحل برنامج “فينتك إكسبريس”

الوصول: تمكين الكيانات القائمة من الحصول على شهادة الترخيص الخاصة بإصدار بطاقات ماستركارد والوصول إلى شبكة الشركة عبر إجراءات مبسطة.

البناء: يمكن لشركات التكنولوجيا المالية التي تعمل كمعالج لمدفوعات الشركات والأعمال أن تصبح “شريك إكسبريس” من خلال إقامة تحالفات تكنولوجية فريدة والاستفادة من جميع المزايا التي توفرها ماستركارد.

الاتصال: يمكن لشركات التكنولوجيا المالية/الشركات الناشئة الراغبة في إضافة حلول دفع إلى مجموعة منتجاتها الاتصال بشركاء إكسبريس المتاحين بكل سهولة عبر بوابة الويب ماستركارد “Engage” وإطلاق خدماتها مع ماستركارد في غضون أيام.

ويدعم البرنامج المبتكرين في مجال المدفوعات الرقمية في إطلاق منتجات تكنولوجيا مالية جديدة من خلال تبسيط التعاون مع ماستركارد وشركائها.

ويمكن البرنامج شركات التكنولوجيا المالية من تقديم حلول دفع جديدة ضمن مجموعة منتجاتها ومساعدة الشركات التكنولوجية الناشئة في استخدام التكنولوجيا لخدمة قطاعات جديدة، بالإضافة إلى تمكين الشركات القائمة التي لديها طموح للابتكار من خلال عقد الشراكات.

وتستطيع الشركات والعلامات التجارية من خلال مشاركتها في برنامج إكسبريس تبسيط عملية إطلاق حلول الدفع وتقليص المدة التي تستغرقها العملية من عدة أشهر إلى عدة أيام. كما يستفيد شركاء إكسبريس من جميع مزايا الشريك المؤهل لمنصة ماستركارد “Engage”.

من جانبه، قال جورانج شاه، نائب أول رئيس إدارة المدفوعات والمختبرات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في ماستركارد: “تعمل الشركات الناشئة على إقامة شراكات وعلاقات تعاون جديدة ومتنوعة وفعالة مع المؤسسات المالية التقليدية من أجل تعزيز قدرتها التنافسية وتقديم باقة من الخدمات والمنتجات الجديدة إلى السوق.

وتابع قائلًا ” إن استركارد تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق هذه الشراكات باعتبارها مزود التكنولوجيا المفضل لديها كما أن الابتكار والتقدم التكنولوجي يقود صناعة الخدمات المالية الرقمية في الوقت الذي تتمتع فيه شركات التكنولوجيا المالية بمكانة مهمة حول العالم.

وأشار إلى وجود عدد متزايد منها مع الشركات التقليدية الكبيرة يتنافسون تحت مظلة تلك الخطوة الجديدة، نحن نمضي قدمًا في تمكين هذه الشركات من تحقيق طموحاتها من حيث نطاق وسرعة التنفيذ”.

وتحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة المدعومة بمبادرات مبتكرة لتمكين هذا الشركات في جميع أنحاء المنطقة.

وتضم المنطقة أكثر من 1200 شركة تكنولوجيا مالية، تغطي مختلف المجالات من الائتمان إلى التأمين وإدارة الثروات، والتي توفرها من خلال منصة مركزية قائمة على الحوسبة السحابة.

ومن بين اللاعبين الأوائل الذين وحّدوا صفوفهم وأقاموا تحالفات في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال برنامج شريك الإكسبريس:

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : نتورك إنترناشيونال (Network International)

جنوب إفريقيا : أوكيشي، وندبنك (Ukheshe and Nedbank)

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: دايموند تراست بنك، ومجموعة “دي بي أو”، وسيلكوم، وتوتوكا Diamond Trust Bank, DPO Group, Selcom and Tutuka

وكأحد شركاء الإكسبريس، ستعمل نتورك إنترناشيونال، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والشريك القديم لماستركارد، كمعالج دفع حصري لشركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط من أجل تمكين وتسريع وصول المشاركين إلى السوق الإقليمية.

ومن جانبه، قال سامر سليمان، مدير عام شركة نتورك إنترناشيونال : “دفعت شركات التكنولوجيا المالية حدود الابتكار خلال العقد الماضي لتحدث تغييرات محورية في حياتنا اليومية. يمثل الابتكار جوهر شركة نتورك إنترناشيونال ونعتقد بأن تعزيز ثقافة الابتكار المحلية هو مفتاح النجاح.

وأعرب عن سعادته بالتعاون الإستراتيجي مع ماستركارد في إطار التزامنا طويل الأجل بدعم شركات التكنولوجيا المالية وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

جدير بالذكر أن برنامج “فينتك إكسبريس” من ماستركارد يندرج تحت مظلة ماستركارد Accelerate، منصة التكنولوجيا المالية الشاملة من ماستركارد التي تقدم الدعم والمساعدة للشركات والعلامات التجارية الناشئة خلال كل مرحلة من مراحل نموها وتطورها، بدءًا من مرحلة دخول السوق ووصولًا إلى عمليات التوسع على مستوى العالم. وتتألف منصة ماستركارد Accelerate من أربعة برامج رئيسية: Fintech Express، و Start Path، وEngage، وDevelopers.