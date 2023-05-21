ماستركارد تطلق الملتقي السنوي الثالث للتكنولوجيا المالية

أطلقت ماستركارد بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر وشركة “الرحلة” النسخة الثالثة من ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية الذي يعقد تحت رعاية كلا من مبادرة “فنتك إيجيبت FinTech Egypt” التابعة للبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

يجمع الحدث مجتمع التكنولوجيا المالية في مصر لتعزيز التواصل، والتعاون، والبحث بالموضوعات المتعلقة بتطوير المنظومة، والتوجهات الحالية، والخدمات المالية والتكنولوجية.

يشارك في الملتقى عدد من الهيئات الرقابية اللازمة لإلقاء الضوء على المشهد الرقابي والتنظيمي لمساعدة الشركات الناشئة على تحديد مجالات النمو والتطوير. ويتيح الملتقى الفرصة لمناقشات وجلسات مفتوحة بين المشاركين والهيئات الرقابية لتمهيد الطريق لنظام تكنولوجيا مالية شامل.

من خلال الشراكة مع شركة الرحلة والإستعانة بخبرتها في تصميم برامج وتجارب فريدة، تعمل ماستركارد و)جي اي زد( مصر معًا لإشراك جميع أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في تطوير نظام ريادي أكثر قوة وترابطًا. ويمثل الملتقى منصة متكاملة لتبادل المعرفة والأفكار والرؤى، وتيسير سبل الحصول على الموارد، ومناقشة الطرق الأكثر فعالية لمواجهة التحديات الحالية.

في إطار الملتقي، سيقوم خبراء ماستركارد العالميين بتقديم ورش عمل تفاعلية لعرض أحدث تطبيقات الدفع والتكنولوجيا المالية المبتكرة. كما تعرض ماستركارد أيضاً برنامجها Start Path الحائز على جوائز لدوره في تمكين شركات التكنولوجيا المالية من جمع رأس المال وربط رواد الأعمال بمنظومة الدفع الأوسع مما يتيح لهم فرص الحصول على التكنولوجيا والاستثمار بشكل أكبر على المستويين الإقليمي والعالمي.

ومن جانبه قال خالد الجبالي، الرئيس الاقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسـط وشمال إفريقيا: “سعداء بمشاركة FinTech Egypt التابعة للبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في هذا التجمع الضخم، ومتحمسون للشراكة مع (جي اي زد) مصر والرحلة، ونتطلع للمساهمة في تحقيق نمو غير مسبوق بقطاع التكنولوجيا المالية في مصر. نركز في ماستركارد على تجاوز المعوقات ودفع الحدود بمزيد من الأفكار الإبداعية والابتكارات، فالتزامنا بتطوير هذا القطاع يعكس جهودنا المشتركة لزيادة الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، بما يتماشى بشكل وثيق مع رؤيتنا المتمثلة في تمكين شركات التكنولوجيا المالية من أجل النمو الاقتصادي.”

وصرح أندرياس روب، مدير مشروع تطوير القطاع المالي، (جي أي زد) مصر: “يمثل ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية خطوة أساسية نحو خلق نظام للتكنولوجيا المالية أكثر ترابطاً في مصر. ويسهم الجمع بين الأطراف الرئيسية تحت سقف واحد في تأسيس وعي مشترك بالتحديات، والفرص، والإمكانات؛ وبالتالي دفع التنمية المستدامة للمجال والنهوض به. وتعزز شراكتنا مع ماستركارد من التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا لبناء اقتصاد رقمي شامل في مصر”.

وقالت نادين أبو خضرة، رئيس قسم التطوير في الرحلة: “إن ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية مثال رائع على التعاون بين مختلف الأطراف في منظومة التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تجمع شركة الرحلة، للسنة الثالثة، قادة التكنولوجيا المالية، والهيئات التنظيمية والرقابية، والخبراء، والمستثمرين، والشركات الناشئة والمؤسسات المالية بهدف خلق مفاهيم مشتركة، وبناء الثقة، ودعم فرص التعاون والعمل الجماعي من أجل تحقيق المنافع المشتركة، وقيادة التغيير التنظيمي ودفع النمو الاقتصادي. تمكنا في السنوات السابقة من رؤية نتائج ملموسة لمستوى الوعي والعمل الذي يتم إنجازه في هذا القطاع؛ إنه لمثال عظيم لما نأمل أن يتحقق في الواقع.”

يعد ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية جزء من برنامج تمكين يستمر على مدار العام لدعم الشمول المالي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وقد نجح الملتقى في النسختين السابقتين في ربط 93% من المشاركين بشركاء جدد، وساهم في إطلاق شركات ناشئة جديدة ومنتجات مبتكرة. وبمشاركة ممثلين من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ساهمت الفعاليتان أيضًا في تشكيل سياسات أفضل ورسم أطر وطرح أفكار لمشروعات من شأنها تحسين السوق المصري