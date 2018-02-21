ماستركارد تسلط الضوء على دور المرأة في قطاع الأعمال

المال - خاص استضافت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع، بالشراكة مع مجلس الأعمال الأمريكي بدبي، كبار المديرين التنفيذيين من ضمنهم سيدات أعمال من المنطقة ورائدات في القطاع خلال مُلتقى "Women Connect"، وذلك في اطار التزامها في دعم التنوع والشمول والتمكين على الصعيد العالمي. وقد حض

المال – خاص



استضافت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع، بالشراكة مع مجلس الأعمال الأمريكي بدبي، كبار المديرين التنفيذيين من ضمنهم سيدات أعمال من المنطقة ورائدات في القطاع خلال مُلتقى “Women Connect”، وذلك في اطار التزامها في دعم التنوع والشمول والتمكين على الصعيد العالمي.

وقد حضر هذا الحدث، الذي أقيم في “جناح ماستركارد للابتكار في الشرق الأوسط وإفريقيا” في مقر شركة ماستركارد الشرق الأوسط وإفريقيا، أكثر من 90 ضيفاً، للحديث عن أهمية التمكين والمساواة بين الجنسين، وسبب كون هذين العاملين على رأس أولويات الشركات في جميع أنحاء العالم.

وبدأت المناقشات بجلسات رئيسية تحدثت خلالها كل من سورة آل علوي، مدير الأعمال والتميز في سمارت ورلد، وبياتريس كورناكيا رئيس قسم التسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في ماستركارد، وأبارنا فيرما، المدير التنفيذي لمدارس Scholars International Group، مسلطن الضوء على المساهمات البارزة للمرأة في مجال الأعمال في المنطقة، والتحديات التي تواجه المديرات التنفيذيات في عالم الأعمال.

وشهدت جلسة مديري الإدارة العليا للمُلتقى مشاركة عدد من القيادات النسائية لقصصهن المُلهمة مع الحضور، مع التأكيد على أهمية بناء ثقافة التنوع والشمول في نماذج العمل.

وكانت من بين المشاركين مارتينا هوند – ميجين المدير المالي لماستركارد، وجو شالوحي رئيس الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في جنرال إلكتريك، وإستر نديتشو نائب الرئيس للشؤون العامة والعلاقات الحكومية في ‘يو بي إس’ في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا، وإلزا بولارد نائب الرئيس الأول لشركة دناتا للسفريات (قسم المستهلكين) في الشرق الأوسط والهند، وعاكف العقرباوي، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة “إنجاز العرب” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما قدّمت هيلن ماغواير، المؤسس المشارك والمدير الإداري لمنصّة Hopscotch خطاباً ملهماً عن “كسر الأنماط الرتيبة”.

ويعد هذا الملتقى من ضمن اربع فعاليات ينظمها سنوياً مجلس الأعمال الأمريكي بدبي، تضم سيدات ملهمات في ريادة الاعمال.