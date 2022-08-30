«ماستركارد» تدعم إطلاق بطاقة تيلدا مسبقة الدفع

أعلنت ماستركارد عن دعم إطلاق بطاقة تيلدا مسبقة الدفع التي يتم إصدارها بالشراكة بين بنك القاهرة وشركة تكنولوجيا مالية في مصر.

ويأتي ذلك كجزء من التعاون الناجح بين تيلدا، شركة التكنولوجيا المالية المصرية الناشئة سريعة النمو، وبنك القاهرة.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو زيادة الشمول المالي بين القطاعات غير المصرفية، وهي استراتيجية عززتها جهود ماستركارد من خلال تقديم حلول دفع عالمية لجميع المصريين، لا سيما للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي وغير المتعاملين مع البنوك. الآن، يمكن للمصريين الذين ليس لديهم حساب مصرفي من إصدار بطاقة الدفع الخاصة بهم، من خلال تجربة رقمية سلسة عبر تطبيق تيلدا.

وتعد تيلدا العلامة التجارية المالية الأولى في السوق التي تتيح تجربة دفع كاملة بالبطاقة الرقمية.

وتهدف الى تقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة لأجيال الألفية وزد. ومن مميزات التطبيق انه يتيح للعملاء التحكم في حساباتهم وتحويل الأموال في بضع خطوات بسيطة عبر الإنترنت. ويهدف إطلاق تيلدا إلى إحداث تأثير مضاعف عبر ضم ملايين المصريين الى الاقتصاد الرسمي، لزيادة معدلات الشمول المالي والذي ارتفع الى 56.2٪ بين سكان مصر البالغ عددهم حوالي 102 مليون نسمة.

قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـبنك القاهرة: “يعد إطلاق بطاقة تيلدا خطوة إيجابية في رحلتنا لتوفير حلول دفع مبتكرة وتقديم منتجات تلبي احتياجات المصريين غير المتعاملين مع البنوك. كما تعزز هذه الشراكة استراتيجيتنا التوسعية مع ماستركارد لضم الشباب من خلال تزويدهم بتجربة مالية جديدة تمكنهم من “إرسال ودفع وتوفير” الأموال في تطبيق واحد.”

وأضاف محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة: “سيتمكن مستخدمو تيلدا من إجراء المعاملات المحلية والدولية مثل السحب النقدي والإيداع والشراء عبر الإنترنت وفي المتاجر، بالإضافة إلى إمكانية تتبع إنفاقهم والتحكم في البطاقة. ويأتي ذلك دعماً لتوجيهات ورؤية البنك المركزي المصري نحو زيادة الثقافة المالية والشمول المالي.”

قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد: “ماستركارد حريصة على أن تكون أكبر داعم لحلول الدفع المبتكرة في السوق المصرية، وذلك من خلال التعاون الناجح بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، وذلك كجزء من استراتيجيتنا التي تستهدف مساندة جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.”

وأضاف أن: “الشمول المالي ضروري لتنمية واستقرار الاقتصاد الإقليمي، وهو هدف طويل الأجل نعمل لأجل تحقيقه في مصر والمنطقة بشكل أوسع. من خلال توفير أول بطاقة مشتركة مسبقة الدفع في مصر، تساعد ماستركارد على تسريع وتيرة التحول الرقمي، ودمج العملاء غير المشمولين بالخدمات المالية داخل المنظومة الرسمية.”

وقال أحمد صباح، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تيلدا: “نحن فخورون بإطلاق منتجنا المبتكر وسهل الاستخدام في السوق المصري، ومن المتوقع أنه سيحقق قيمة مضافة كبيرة للمستخدمين، كما يساهم في لعب دورًا رئيسيًا في دفع تحول البلاد إلى دولة رقمية.” ويعد الهدف الرئيسي لماستركارد هو ربط مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة بالاقتصاد الرقمي العالمي بحلول عام 2025، مع التركيز المباشر على 25 مليون سيدة أعمال.