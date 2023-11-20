«ماستركارد» تحصل على موافقة لإجراء عمليات المقاصة للبطاقات المصرفية فى الصين

أعلن البنك المركزي الصيىى، أنه والهيئة الوطنية للرقابة المالية، قد وافقا على طلب من المشروع الصيني المشترك لماستركارد لإجراء عمليات مقاصة للبطاقات المصرفية في البلاد، بحسب وكالة شينخوا.

وقال بنك الشعب الصينى، إن شركة “ماستركارد إن نتسيونيون للمقاصة لتكنولوجيا المعلومات (بكين) المحدودة”، وهي مشروع مشترك بين ماستركارد وشركة نتسيونيون للمقاصة، يمكن أن تأذن للمؤسسات الأعضاء فيها بإصدار بطاقات اليوان المصرفية التي تحمل علامة “ماستركارد” في الصين.

تعد ماستركارد هي ثاني مؤسسة مقاصة للبطاقات المصرفية في الخارج تدخل السوق الصينية. في عام 2020، وافق البنك المركزي الصيني على طلب من المشروع الصيني المشترك لشركة أمريكان إكسبريس لإجراء مثل هذه الأعمال في البلاد.

وقال مطلعون إن القرار يظهر تصميم الصين على الانفتاح على نطاق أوسع على العالم الخارجي.

وقال بنك الشعب الصينى، إنه سيعزز العمل لتسهيل الوصول إلى أسواق المقاصة للبطاقات المصرفية بطريقة منظمة، مع تحسين الإطار التنظيمي لتحقيق التوازن بين التنمية والأمن.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الخطوة تفضى إلى بناء هيكل مستقر لسوق مقاصة للبطاقات المصرفية مع منافسة فعالة وتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض في صناعة الدفع.