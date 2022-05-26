«ماستركارد» تتعاون مع «مسافر» للارتقاء بحجوزات السفر من خلال الحلول المبتكرة

وقعت شركة ماستركارد لتكنولوجيا حلول الدفع، اتفاقية تعاون مع مسافر – موقع خدمات السفر – للانتقال بحجوزات السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى آفاق جديدة، وذلك بالتزامن مع بدء تعافي قطاع السفر حول العالم. وستساهم هذه الشراكة الحصرية في رقمنة تدفقات المدفوعات، وإطلاق منتجات دفع مبتكرة جديدة مع مزايا سفر جذابة لكل من المستهلكين والمؤسسات.

ووفقاً لتحليل أجراه معهد ماستركارد للاقتصاد، في حال استمرار الوتيرة الحالية لحجز رحلات السفر، فإن ما يقدر بنحو 115 مليون مسافر إضافي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا سيسافرون في عام 2022، مقارنة بالعام الماضي.

وكشف البحث أن حجوزات الرحلات الترفيهية والتجارية العالمية تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، مع توقعات بسفر نحو 1.5 مليار مسافر إضافي في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وتعليقا على هذه الشراكة، قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشئون تطوير الأسواق لدى ماستركارد في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “نلتزم في ماستركارد بالمساهمة في التعافي المستمر لقطاع السياحة والسفر من خلال توفير الدراسات المعمقة، وتحليل البيانات، والحلول الرقمية المبتكرة، والتعاون المتميز مع شركائنا. ونحن حريصون دائما على الاستثمار لتعزيز الابتكار في قطاع السفر، ومتحمسون للتعاون مع مسافر لتقديم تجارب رقمية سباقة لعملاء الموقع”.

من جانبها قالت ساشين جادويا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع مسافر: “تؤكد هذه الشراكة مع ماستركارد على صواب رؤيتنا بشأن عودة حركة السفر، وعلى التزامنا بتقديم حلول سفر تكنولوجية رائدة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات على حد سواء”.

ويعد موقع مسافر أول وكالة سفر على شبكة الإنترنت في دولة الإمارات، ومن بين مؤسسات قطاع إدارة سفر الشركات على مستوى المنطقة.

وسيتم، بموجب هذه الشراكة الحصرية بين ماستركارد ومسافر، إطلاق منتجات وحلول دفع مبتكرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يعود بالفائدة على المستهلكين والشركات، وستسهم هذه الشراكة في التحول الرقمي لتدفقات الدفع الشاملة، مما يوفر لعملاء مسافر مزايا سفر لا تضاهى، ويرفد العملاء من الشركات بحلول متكاملة لإدارة نفقات السفر.

ويتخذ موقع مسافر خطوات جريئة لتسخير التكنولوجيا في تبسيط السفر وتعزيز تجربة العملاء، وقد أطلق الموقع مؤخراً حلاً شاملاً لقطاع الأعمال يتيح للمؤسسات إدارة السفر بسهولة ويسر من خلال تعزيز انسيابية الموافقات المؤتمتة، والامتثال لسياسات السفر.

كما تزود منصة مسافر للأعمال المؤسسات بتقارير معمقة تشمل مراقبة الانبعاثات الكربونية، وتحليلات الإنفاق وغيرها الكثير. وتستفيد من هذه الخدمات أكثر من 1,700 شركة لتحقيق وفورات تصل إلى 20% في نفقات السفر السنوية، وتهدف مسافر إلى توسيع حضورها ليشمل أربعة مواقع دولية بحلول نهاية العام، لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.