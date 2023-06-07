ماستركارد تتعاون مع "زين تك" لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة

وقعت “زين تك”، المركز المتكامل للحلول الرقمية والتابعة لمجموعة زين مذكرة تفاهم مع ماستركارد لتقديم حلول فريدة ومبتكرة قائمة على البيانات لدعم الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتوقع أن تسهم هذه الشراكة في دعم وتبسيط عمليات العملاء من خلال تحسين الإنتاجية وتحقيق وفورات في التكلفة.

وتعمل فرق “زين تك” و”زين الأعمال” على إحداث تغييرات جذرية في طريقة ممارسة الأعمال اليومية في المنطقة من خلال تمكين الشركات من المضي في مسيرة تحولها الرقمي بكل سلاسة ومرونة، وجعل هذه العملية أكثر سهولة وبساطة من أي وقت مضى. وتدعم الشركة عملاءها بأحدث حلول البيانات لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات والتقنيات الرقمية، تساعدهم في تحقيق أهدافهم المؤسسية ودفع عجلة نمو مؤسساتهم.

قال أندرو حنّا، الرئيس التنفيذي لشركة “زين تك”: “توفر البيانات المعقدة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة فوائد كبيرة على مستوى الإنتاجية والأمان والوفورات في التكلفة، ويمكن لها إحداث نقلة نوعية في طريقة سير عمليات الأعمال. ونأمل بأن تسهم الشراكة مع ماستركارد في تطوير حلول مبتكرة قائمة على البيانات تعود بفائدة مباشرة على عملائنا من الشركات”.

من جانبها قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: “أصبح الذكاء الاصطناعي مكوّنًا رئيسيًا لبناء حلول حديثة تستخدم البيانات لتحقيق قيمة عالية للمستخدم النهائي. ويسعدنا أن ندعم شركة ’زين تك‘ الرائدة في مجال تزويد الحلول الرقمية في المنطقة للارتقاء بالخدمات والحلول التي تقدمها لعملائها”.

تجدر الإشارة إلى أن وتيرة تطبيق تحليلات البيانات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسارع بشكل لافت، لتحدث تغييرات كبيرة في عمليات الشركات والقطاعات الصناعية. وبحسب تقرير نشرته شركة الاستشارات “بي دبليو سي” (PwC)، من المتوقع أن ترتفع مساهمات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي لتصل إلى ما يقرب من 16 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2030، ومن المتوقع أن تحصل منطقة الشرق الأوسط على حوالي 2% من هذه الفوائد، بما يعادل 320 مليار دولار أمريكي.

ومن خلال هذه الشراكة مع ماستركارد، تتوقع “زين تك” تسريع وتيرة اعتماد التحليلات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.