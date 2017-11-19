مازيمبى يستضيف سوبر سبورت فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

على المصرى: يستضيف مازيمبى الكونغولى، فى الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى ذهاب نهائى كأس الاتحاد الأفريقيى "الكونفدرالية"، ويقام اللقاء على ملعب مدينة لوبومباشي الكونجوليه، على أن يقام لقاء الإياب يوم السبت المقبل، على ملعب "بيليتش ستاديوم" بمدينة تسهو



على المصرى:



يستضيف مازيمبى الكونغولى، فى الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى ذهاب نهائى كأس الاتحاد الأفريقيى “الكونفدرالية”، ويقام اللقاء على ملعب مدينة لوبومباشي الكونجوليه، على أن يقام لقاء الإياب يوم السبت المقبل، على ملعب “بيليتش ستاديوم” بمدينة تسهوان الجنوب أفريقية.

ووصل مازيمبى “حامل اللقب” إلى نهائى الكونفيدرالية، عقب تغلبه على الفتح الرباطى المغربي، بهدف نظيف في مجموع اللقاءين، فيما وصل سوبر سبورت الجنوب أفريقى على حساب الأفريقى التونسي، فى مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز عليه 4-2 بمجموع اللقاءين.



وسبق أن لعب الفريقان فى دور المجموعات مرتين، الأولى فى الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، وأقيم اللقاء على ملعب مدينة لوبومباشي الكونجوليه، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما، فيما أقيم الثانى، ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة ذاتها، على ملعب “بيليتش ستاديوم” بمدينة تسهوان الجنوب أفريقية، وأنتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف.

ويسعى مازيمبى لإستغلال عاملى الأرض والجمهور، خاصة وأن ملعب لوبومباشي يصنف ضمن أحد الملاعب المرعبة داخل القارة السمراء، نظرا للتفوق الدائم للفريق الكونغولي علي هذا الملعب، حيث يبحث مازيمبي عن فوز مطمئن قبل مباراة الإياب، فى المقابل، يأمل سوبر سبورت فى الخروج بنتيجة إيجابية، تساعده في لقاء العودة علي أرضه،

وجد مازيمبي الكونغولي ضالته في كأس الاتحاد، بعد ودع دوري أبطال أفريقيا، علي يد كابس يونايتد الزيمبابوي في الأدوار التمهيدية، لذا انتقل للكونفيدرالية الذي ظهر خلالها بمستوى مميز، حيث أزاح شبيبة القبائل الجزائري من دور الـ 32، وتفوق عليه بهدفين لصفر بمجموع المباراتين.

وفي مرحلة المجموعات، وقع بالمجموعة الرابعة مع حوريا الغيني، ومونانا الجابوني، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، سجل فيهم 8 أهداف، بينما تلقت شباكه 4 أهداف، ويتصدر مجموعته، وفي الدور ربع نهائي، تخطي هلال الأبيض السوداني بنتيجة 7-1 بمجموع اللقاءين، وفي نصف النهائي، تغلب بصعوبة بالغة علي الفتح الرباطي المغربي بهدف دون رد ذهابا وبدون أهداف إيابا.

في المقابل، يواصل فريق سوبر سبورت مغامراته بالكونفدرالية، ووصل لهذا الدور عن جدارة واستحقاق، حيث لعب الدور التمهيدي، وتخطي أكثر من فريق، الجاكو بلوس من مدغشقر، وأهلي شندي السوداني، وباراك يونج الليبيري، ليدخل دور المجموعات من الباب الكبير، حيث احتل الوصافة خلف مازيمبي برصيد 10 نقاط، محرزا 13 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف، ليصعد للدور ربع نهائي ليلاقي فريق زيسكو الزامبي، ويتغلب عليه بثنائية نظيفة في محصلة اللقاءين.

وضرب الفريق الجنوب أفريقى، موعدا في دور الأربعة مع الإفريقي التونسي، حيث فاجأ سوبر سبورت الجميع ويقصي الإفريقي علي الملعب الأوليمبي برادس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، لذا يحلم مازيمبي وسوبر سبورت بالتتويج باللقب القاري، ليكون مسك ختام لمشواره المميز فى نسخ هذا العام من المسابقة.