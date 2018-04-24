مازيراتي مصر ترعى بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش

شريف عيسى قامت شركة MTI، الوكيل الحصرى لعلامة مازيراتي في مصر، برعاية بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش 2018 التي تُقام فعاليتها مِن 20 إلى 27 أبريل 2018، لتؤكّد الشركة الإيطالية العريقة أن الرياضة هي جزء لا ينفصل من شخصية مازيراتي، لتكون هذه السنة هي السنة الثانية على التوالي التي ي

شريف عيسى





قامت شركة MTI، الوكيل الحصرى لعلامة مازيراتي في مصر، برعاية بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش 2018 التي تُقام فعاليتها مِن 20 إلى 27 أبريل 2018، لتؤكّد الشركة الإيطالية العريقة أن الرياضة هي جزء لا ينفصل من شخصية مازيراتي، لتكون هذه السنة هي السنة الثانية على التوالي التي يقوم بها وكيل مازيراتي الحصري في مصر برعاية هذه النوعية من الأحداث الرياضية بمصر.

تُعدّ بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش لعام 2018 جزءًا من بطولات الرجال والسيدات التي ينظمها الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش PSA.

قال محمد قنديل، المدير التنفيذي لـ”مازيراتي مصر”: “يأتي استمرارنا في رعاية ودعم بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش من مُنطلق إيماننا بارتباط علامة مازيراتي بهذه النوعية من الأحداث الرياضية فإن مشاركة مازيراتي ما هي إلا انعكاس للمزج المثالي بين سياراتنا والرياضة عمومًا”.

وأتاح الوكيل الحصري لمازيراتي في مصر، لجمهور هذه البطولة ولروّاد المنتجع السياحي الساحر على ساحل البحر الأحمر، الفرصة لاستكشاف سيارات مازيراتي من خلال جناحها الخاص بمنطقة المارينا في الجونة خلال فترة إقامة البطولة، ويضم استراحة فاخرة للعملاء والمُهتمين بمازيراتي مع توافُر إكسسوارات والسلع الأصلية الحاملة لشعار الشركة، مع عرض طراز ليڤانتي S الذي يُعدّ أوّل سيارة رياضية مُتعدّدة الاستعمالات (SUV) في تاريخ الشركة، وتوفير فرصة خاصة لتجربة طراز جيبلي السيدان الرياضي.

تتألّق ليڤانتي S بأحدث التقنيات المُتطوّرة التي تحظى بها مُحرّكات مازيراتي V6 سعة 3 لترات، بتقنية الحقن المباشر للوقود GDI والتيربو المزدوج ليستخرج قوة 430 حصانًا مع 580 نيوتن- متر للعزم الأقصى للدوران، وتتمتّع ليڤانتي بقدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 5.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 264 كم/ساعة.