مازيراتى تأجل إطلاق علامتها المستقبلية الجديدة إلى سبتمبر بسبب «كورونا» (جراف)

أعلنت شركة مازيراتى الإيطالية، الرائدة فى صناعة السيارات الرياضية الفاخرة، تأجيل فعاليات إطلاق علاماتها التجارية المستقبلية «MMXX»، والتى كانت مقررة فى مايو، إلى سبتمبر من العالم الحالى، بعد التطورات الأخيرة التى شهدها العالم على خلفية تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأصاب الفيروس ما يقرب من 225 ألفًا، و484 شخصًا، وأودى بحياة 9277 فى جميع أنحاء العالم، حتى الآن، بحسب الإحصائيات الصادرة مؤخرًا عن موقع worldometers.

تعتزم مازيراتى إطلاق حقبتها الجديدة من مدينة مودينا، والتى تقع شمال إيطاليا، الذي احتضنها منذ ما يزيد على 80 عاماً.

MTI تعيد إطلاق مازيراتى فى مصر 2016

وأعلنت مجموعة MTI أوتوموتيف، وكلاء سيارات جاكوار ولاند روفر وبنتلى مازيراتى، إعادة طرح العلامة الإيطالية فى مصر منتصف 2016.

وافتتحت المجموعة أول مركز متكامل للعلامة التجارية فى السوق المحلية فى منتصف فبراير 2017، باستثمارات تصل إلى 700 ألف دولار.

وطرحت MTI خلال افتتاح المركز المتكامل أول سيارة تنتمى لفئة SUVs، ليفانتى، بمحرك سداسة الاسطوانات، سعة 3000 سى سى.

ووفقًا لتصريحات محمد قنديل، مدير عام مازيراتى فى مصر، تمكنت MTI من تحقيق نموًا فى مبيعاتها بنهاية 2019 يصل إلى 30%.

وأشار إلى أن النمو يعود إلى تطبيق المرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية فى الأول من يناير 2019.

وهبطت أسعارها عقب تطبيق الاتفاقية بقيمة تصل إلى مليون جنيه، وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن MTI.

وبحسب البيانات الصادرة عن منفذ اسكندرية الجمركى نهاية 2019، تمكنت العلامة الإيطالية من الإفراح عن 16 سيارة من موديلاتها الرياضية الفاخرة.

وأشار التقرير إلى أن واردات مازيراتى للسوق المحلية بلغت فى 2017، سيارة واحدة فقط، فيما سجلت بنهاية 2018 ما يقرب من 4 سيارت.

مازيراتى تخطط لبيع 46.2 ألف سيارة بنهاية 2025

وتوقع تقرير فولكس 2 موف لأبحاث سوق السيارات وصول مبيعات العلامة الإيطالية مازيراتى إلى 46.244 سيارة بنهاية 2025.

وهبطت مبيعات مازيراتى العالمية بنهاية 2018، بنسبة تصل إلى 21.3%، بعد أن بلغت مبيعاتها فى العالم 36.5 ألف سيارة تقريبًا.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى تطور مبيعات مازيراتى العالمية فى الفترة من 2012 وحتى نهاية 2018 :

كما يبين الجراف التفاعلى التالى مبيعات أعلى 10 دول من العلامة الإيطالية خلال 2018 :