مازرز للمحاسبة والمراجعة تحتفل بعيدها الماسى

تحتفل اليوم مؤسسة (مازرز) مصطفى شوقى وشركاi للمحاسبة والمراجعة ، بالعيد الماسى لتأسيسها ، ومرور 75 عاما على عملها.

وقامت المؤسسة بتوزيع كتيب على الحضور يضم تاريخ تأسيس المكتب ، وعددا من أهم الأعمال التى قام بها خلال الـ 75 عاما الماضية.

وتحت عنوان (75 عاما فى خدمة الاقتصاد الوطنى) قدم الكتيب دليلا للخدمات التى يعمل فيها حاليا، وهى الخدمات المهنية المتكاملة للشركات والبنوك والهيئات الوطنية كما أنه يتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة الرقابة المالية من أجل تطبيق إرشادات ومعايير المحاسبة والمراجعة المصرية.

وحول المسئولية الاجتماعية للمكتب أورد الكتيب المطبوع بمناسبة العيد الماسى ان المكتب أقام مركزا تعليميا تحت مسمى التقوية به 4 فصول و120 طالبا وطالبة و12 مدرس بالمنصورة للمساهمة فى رفع المستوى التعليمى.

ويتنازل المكتب عن أتعابه مقابل الخدمات المهنية المقدمة للجمعيات الأهلية، كما يقدم تبرعات عينية، ونقدية.