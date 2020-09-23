تحدد موعد الرحلة بعد محادثة نتنياهو مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

وصل إلى البحرين اليوم الأربعاء، وفد إسرائيلي لإجراء محادثات هادفة إلى صياغة الاتفاقية بين البلدين، بعد أن تم في واشنطن مؤخرا توقيع إعلان تاييد السلام، وتاتي الزيارة عقب المكالمة الهاتفية التي جرت الثلاثاء، بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.



وأقلعت الطائرة الإسرائيلية في سماء المملكة العربية السعودية لأول مرة وفقا لما ورد بموقع “يديعوت أحرونوت”، ويضم الوفد نائب المدير العام لمكتب “نتنياهو” رونين بيرتس، والمدير العام لوزارة الخارجية، ألون أوشبيز، وممثلين عن مجلس الأمن القومي وممثل الشعبة القانونية بوزارة الخارجية.

ومن المقرر أن مناقشة تشكيل فرق عمل لمراجعة بنود اتفاقية السلام في مختلف المجالات على غرار الخطوط العريضة للاتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة.

وبعد محادثات مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية البحرينية، من المتوقع أن تعود الطائرة إلى إسرائيل في المساء نفس اليوم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه اتفق مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على تسريع اتفاقيات السلام بين البلدين.

وأشار نتنياهو إلى أن الاتفاق جاء خلال اتصال هاتفي وصفه بـ”الرائع والودي جدا” مع ولي عهد مملكة البحرين.

ووقعت البحرين وإسرائيل في واشنطن مؤخراً إعلان تأييد السلام، الذي جاء انطلاقاً من رؤية المنامة لإقامة السلام الشامل واعتباره خياراً استراتيجياً لدفع عملية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ما يساهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

