ماري لويس : معرض «ديستنيشن أفريقيا» فرصة قوية أمام صادرات الملابس

قالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، إن هناك فرصا قوية لتنمية الصادرات عالميا في قطاع الملابس إلي جميع الأسواق، مشيرة إلي أن الدورة السابعة من معرض ديستنيشن أفريقا يومي 15-14 شهر نوفمبر 2023 تشهد زخم كبير ومشاركة أفريقية متنوعة، كما يتزامن الحدث مع دعم كبير من القيادة السياسية للتوجه نحو أفريقيا.

وأضافت ماري لويس بشارة على هامش افتتاح معرض “ديستنيشن أفريقيا” أن هناك ارتقاء كبير في جودة صناعة الملابس الجاهزة المصرية والمعرض يمثل فرصة للشركات لعقد صفقات متبادلة مع دول العالم و الدول الأفريقية المشاركة ، مؤكدة أن نمو فرص التبادل التجاري في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يحتاج إلى توعية أكبر للشركات باحتياجات الأسواق الخارجية خاصة في أفريقيا.

وأضافت ماري لويس بشارة ” لمسنا ارتقاء فى المنتجات يعكس التطور التكنولوجى للقطاع مع اهتمام الشركات بالحصول على شهادات الجودة و حماية البيئة بتدوير المخلفات الصناعية و تقليل استخدام الطاقة و المياه وتقليل الهادر من أجل تحقيق المنافسة”

وأوضحت ماري لويس، أن “ديستنيشن” يعتبر الحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الأفريقية مع المشترين الدوليين من عدة دول في ضوء التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”.

واكدت ماري لويس بشارة، أهمية المعرض في أنه يعد فرصة لزيادة صادرات مصر وأفريقيا لمختلف انحاء العالم من خلال إتاحة فرص لعقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير ودخول أسواق جديدة لتحقيق نمو حقيقي للصادرات.