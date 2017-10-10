ماريوت العالمية تعتزم افتتاح أكثر من 200 فندق بحلول 2022

دعاء محمودأعلنت ماريوت الدولية (المدرجة على لائحة بورصة ناسداك باسم MAR)، اليوم، من المنتدى الإفريقي للاستثمار الفندقي في كيغالي، رواندا، عن توسعها الكبير في إفريقيا وتوقيعها اتفاقيات افتتاح سبعة فنادق جديدة.يُذكر أن ماريوت أول شركة عالمية تستثمر مبالغ طائلة في إفريقيا مع استحواذها على فنا

دعاء محمود





أعلنت ماريوت الدولية (المدرجة على لائحة بورصة ناسداك باسم MAR)، اليوم، من المنتدى الإفريقي للاستثمار الفندقي في كيغالي، رواندا، عن توسعها الكبير في إفريقيا وتوقيعها اتفاقيات افتتاح سبعة فنادق جديدة.

يُذكر أن ماريوت أول شركة عالمية تستثمر مبالغ طائلة في إفريقيا مع استحواذها على فنادق بروتيا عام 2014 مقابل 210 ملايين دولار.

وتسعى الشركة لتوفير 37 ألف غرفة بحلول عام 2025 من خلال فنادقها العاملة وقيد الإنشاء التي يتجاوز عددها المئتين، بحيث يناهز استثمار شركائها العقاريين الرأسمالي 8.5 مليار دولار. ويتوقع أن ينتج عن هذا الاستثمار نشاط اقتصادي هائل وقرابة 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ما إن تفتح الفنادق أبوابها.

في هذا الإطار قال أليكس كيرياكيدس، الرئيس والمدير الإداري لشركة ماريوت الدولية بالشرق الأوسط وإفريقيا: “لقد أصبحت إفريقيا اليوم محط الأنظار إذ تشهد فيها علاماتنا التجارية اللافتة رواجًا ويزداد نموّنا. لطالما عرفنا أنّ إفريقيا تتمتع بإمكانيات هائلة ولمسنا الفرص التي تستطيع هذه القارة أن تقدمها. فقد أصبح الطلب على السفر والفنادق المترفة كبيرًا، نظرًا إلى النموّ الاقتصادي، وبروز الطبقة المتوسطة، وتسارع التمدّن، ما يضع بمتناولنا فرصة مهمة لتعزيز حضورنا وتأدية دورنا في دعم الكثير من الأسواق الناشئة في القارة”.

يُشار إلى أنّ فنادق ماريوت الدولية حاضرة اليوم في 20 دولة إفريقية، منها الجزائر، وجيبوتي، ومصر، وإثيوبيا، والغابون، وغانا، وغينيا، وكينيا، ومالاوي، وموريشيوس، والمغرب، وناميبيا، ونيجيريا، ورواندا، وسيشيل، وجنوب إفريقيا وتانزانيا، وتونس، وأوغندا، وزامبيا. ويُتوقع أن توسّع الشركة حضورها في أسواق جديدة في بنين، وبوتسوانا، ومدغشقر، ومالي، وموريتانيا، والسنيغال. وستتيح الاتفاقيات الجديدة لماريوت الدولية افتتاح 1300 غرفة جديدة في ساحل العاج وترسيخ حضورها بكل من إثيوبيا، وغانا، ونيجيريا

كانت الشركة قد أطلقت، الأسبوع الماضي، علامة فور بوينتس التجارية في تانزانيا مع افتتاح فور بوينتس باي شيراتون أروشا، فندق أروشا، وتستعد حاليًّا لافتتاح فور بوينتس باي شيراتون، دار السلام، فندق إفريقيا الجديدة. كما انطلقت العلامة التجارية، بداية هذا العام، في كينيا مع افتتاح فور بوينتس باي شيراتون نيروبي هرلينغهام، وتستعد خلال الأسابيع القليلة المقبلة لافتتاح ثاني فنادقها في كينيا، فور بوينتس باي شيراتون مطار نيروبي.

وأعادت الشركة مؤخرًا افتتاح فندق شيراتون القاهرة في مصر، عقب تجديد هذا المعلم القائم في المدينة منذ أكثر من أربعة عقود. وتسعى حاليًّا إلى إطلاق علامتها التجارية الفاخرة المعروفة سانت ريجيس، مع افتتاح فندق سانت ريجيس القاهرة المذهل والذي يشكل إضافة مميزة إلى محفظة الشركة من الفنادق الفاخرة في الدولة.

كما افتتحت ماريوت مؤخرًا في نيجيريا فندق بروتيا باي ماريوت أويري المختار. وتشمل الفنادق التي سيتم افتتاحها خلال الأشهر المقبلة فندق شيراتون باماكو الذي يشكّل انطلاقة ماريوت الدولية في مالي، وفندق بروتيا باي ماريوت قسنطينة، الذي يشكّل انطلاقة العلامة التجارية في الجزائر، وفندق ماريوت أكرا الذي يشكّل انطلاقة علامة فنادق ماريوت التجارية الرائدة في غانا.

يشار إلى أنّ ماريوت الدولية منتشرة حاليًّا بكثافة في القارة وتشغّل 140 فندقًا وما يقارب 24 ألف غرفة منتمية إلى 12 علامة تجارية.