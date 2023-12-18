«ماريزاد» تستهدف توريد مكونات الطاقة الشمسية للمشروعات الحكومية خلال 2024

كشف المهندس عمرو بيبرس رئيس شركة ماريزاد العاملة فى مجال الطاقة الشمسية، أن شركته تستهدف الدخول فى مجال توريد مكونات الطاقة الشمسية للمشروعات الحكومية خلال 2024.

وأضاف «بيبرس» -فى تصريحات لـ»المال»- أن شركته تدرس أيضًا تنفيذ مشروعات شمسية للمشروعات السياحية التابعة للقطاع الخاص، فضلًا عن استهدافها الدخول للسوق الليبية خلال الفترة المقبلة، مع هدوء واستقرار الأوضاع السياسية هناك.

وأشار إلى أن «ماريزاد» الوكيل الحصرى لمنتجات لونجى الصينية، والتى تعد الشركة الأكبر والأولى عالميًا فى تصنيع ألواح الطاقة الشمسية ومكوناتها، وتسعى للتوسع فى السوق المحلية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «بيبرس» أن «ماريزاد» تستحوذ على جزء كبير من توريد الطاقة الشمسية للقطاع الزراعى، والذى يقوم بتدشين مشروعات لتشغيل الآبار لرى الأرض بالمياه، فى ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من المنتجات خلال الفترة الماضية لتوفير الطاقة الكهربائية فى ظل ارتفاع تكلفة الوقود الأحفورى مؤخرًا.

وكشف أن شركته تستعد بالتعاون مع لونجى الصينية لإطلاق العديد من المنتجات فى مجال الطاقة الشمسية بالسوق المصرية خلال العام المقبل 2024 ، للمساهمة فى خطط التوسع .

وأضاف أنه تم إطلاق منتجات ألواح Himo-X6 بكفاءة أعلى من مثيلاتها، فى الأسواق المحلية والعربية، والتى تتميز بكفاءة أعلى من الألواح المختلفة والمنافسة لها وتتخطى %22، مؤكدًا أن «لونجي» تسعى للتوسع فى السوق المصرية بشكل ضخم نظرًا لأهميته وموقعه وإمكانية اقتحام أخرى.

يذكر أن بيبرس أوضح فى تصريحات صحفية أن «ماريزاد» تقوم بتدشين مركز لوجيستى فى المنطقة الأقتصادية لقناة السويس بإجمالى أستثمارات تصل الى 40 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تدشين المركز بحلول منتصف العام المقبل.

وأوضح «بيبرس» أن المركز سيخدم مصر ودول السودان والسعودية ولبنان وليبيا فى مرحلة لاحقة لأنه سيسهم فى تأمين احتياجات العملاء من مكونات الطاقة الشمسية، إضافة إلى أنه سيحمى الشركة وعملائها من التغيرات فى أسعار العملة أو سعر المنتجات المتقلبة حال قفزاتها.

من جانبه، قال محمد زكى، مدير التسويق فى شركة ماريزاد للطاقة الشمسية، أن الشركة ترحب بإمكانية فتح فرع لأكاديمية لونجى فى مصر الفترة المقبلة للمساهمة فى التوسع فى تعريف العملاء بالمنتجات الجديدة والتحديث والتطوير لمنتجاتها.

وأضاف «زكي» فى تصريحات لـ»المال» أن «ماريزاد» تسعى للعمل باحترافية بشكل أكبر وبسعر منافس بما يسمح لعملائها لتحقيق أرباح، لا سيما أن ألواح لونجى تتميز بالكفاءة الاعلى عالميًا .

وأوضح «زكي» أن عدد موزعى الشركة ارتفع لأكثر من 20 على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2023 ، كما تخطى عدد عملائها 400 شركة وعميل، جزء كبير منهم فى مجال التوريدات والتركيبات بمجال الطاقة الشمسية.

وتستهدف مصر زيادة نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة لقطاع الكهرباء ليصل إلى %42 بحلول عام 2030، وزيادة معدل خفض الانبعاثات فى قطاع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء إلى 80 مليون طن مكافئ لغاز ثانى أكسيد الكربون بدلا من 70 مليون طن.