ماريديف للخدمات الملاحية تفوز بعقد بالهند بـ16 مليون دولار

رجب عزالدين أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف، عن فوز قطاع الإنشاءات البحرية، بعقد جديد بقيمة 16 مليون دولار مع أحد العملاء بدولة الهند. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، أن العقد المذكور سيتم تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2018، ويشمل أعمال تنفيذ إنشاءات

رجب عزالدين

أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف، عن فوز قطاع الإنشاءات البحرية، بعقد جديد بقيمة 16 مليون دولار مع أحد العملاء بدولة الهند.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، أن العقد المذكور سيتم تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2018، ويشمل أعمال تنفيذ إنشاءات خطوط بحرية متنوعة.

وتابعت الشركة أن قطاع الإنشاءات البحرية نجح فى الفوز بهذا التعاقد من خلال شركة فالنتين ماريتاريم التابعة.

وبلغ إجمالى حجم العقود الموقعة لمجموعة شركات ماريديف 410 مليون دولار، خلال الأعوام 2017-2019، وذلك لتقديم خدمات ملاحية وإنشاءات بحرية لمختلف العملاء حول العالم.

وأعلنت ماريدايف منتصف نوفمبر الماضى، عن فوز قطاع الدعم الملاحي بعقد جديد مع أحد العملاء في مصر، بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.

ويبلغ رأسمال الشركة 163.8 مليون دولار، موزعاً على 409.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.4 دولار للواحد.