ماريديف للخدمات الملاحية تعتمد خطة توسعات بربع مليار دولار

رجب عزالدين:وافق مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريديف" على شراء مستلزمات الخطة التوسعية لمواكبة طلبات العملاء حول العالم.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مجلس ادارتها وافق بجلسته المنعقدة الخميس الماضى على شراء 12 إلى 14 وحدة بحرية جديدة بقيمة تترواح بين 225 إلى 245 مليون

رجب عزالدين:

وافق مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريديف” على شراء مستلزمات الخطة التوسعية لمواكبة طلبات العملاء حول العالم.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مجلس ادارتها وافق بجلسته المنعقدة الخميس الماضى على شراء 12 إلى 14 وحدة بحرية جديدة بقيمة تترواح بين 225 إلى 245 مليون دولار وذلك لدعم قطاع الملاحة بالشركة خلال الفترة القادمة.

كما وافق المجلس على تزويد أحد بوارجها بنظام المحافظة الديناميكية على المواقع مع رفع قدرة الونش الخاص به مما يمكنه من الدخول والمنافسة للعمل بالمياه العميقة وذلك بتكلفة تتراوح بين 10 إلى 12 مليون دولار.

كذلك وافق المجلس على استكمال الاعمال الإنشائية بمشروع أبو ظبى ليكون جاهز للإنطلاق بنهاية عام 2018 وذلك بتكلفة فى حدود 15 إلى 18 مليون دولار.

وقالت الشركة إن إجمالى قيمة التوسعات تترواح بين 250 مليون إلى 275 مليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة مشيرة إلى أنها ستستخدم أكثر من وسيلة تمويلية لذلك منها السندات وزيادة رأسمال.