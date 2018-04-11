ماريديف للخدمات الملاحية تستعرض فرص الاستثمار فى فنزويلا

رجب عز الدينقالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريديف" إن مجلس إدارتها المنعقد الثلاثاء الماضى استعرض الموقف فى دولة فنزويلا.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن المجلس ناقش الفرص المتاحة بدولة فنزويلا، لما تملكه من احتياطيات نفط وغاز كبيرة .كما ناقش المجل

رجب عز الدين





قالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريديف” إن مجلس إدارتها المنعقد الثلاثاء الماضى استعرض الموقف فى دولة فنزويلا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن المجلس ناقش الفرص المتاحة بدولة فنزويلا، لما تملكه من احتياطيات نفط وغاز كبيرة .

كما ناقش المجلس توقيع مذكرات تفاهم لتقديم خدمات ملاحية وبترولية مع دراسة المشروعات المعروضة تعاقديا وقانونيا لحماية الشركة من أى مسؤليات والمحافظة على أصولها.

وأعلنت الشركة، فى ديسمبر الماضى، أنها تستهدف استثمارات مستقبلية تتراوح بين 250 و275 مليون دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 23.49 مليون دولار خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح 21.07 مليون دولار في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 163.8 مليون دولار، موزعًا على 409.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.4 دولار للسهم.