ماريديف تقتنص عقدين فى السعودية وتونس بقيمة 14 مليون دولار

رجب عزالدينكشفت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف" عن فوز قطاع الدعم الملاحى بعقدين جديدين بدولتى السعودية وتونس بقيمة إجمالية 14 مليون دولار.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنها تعاقدت مع أحد العملاء بالمملكة العربية السعودية لإيجار وحدة بحرية لمدة 7 سنوات اعتبارا من فبراير 2018



رجب عزالدين

كشفت شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” عن فوز قطاع الدعم الملاحى بعقدين جديدين بدولتى السعودية وتونس بقيمة إجمالية 14 مليون دولار.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنها تعاقدت مع أحد العملاء بالمملكة العربية السعودية لإيجار وحدة بحرية لمدة 7 سنوات اعتبارا من فبراير 2018.

وأضافت الشركة أنها تعاقدت مع أحد العملاء بتونس لإيجار وحدة بحرية لمدة 3 سنوات اعتبارا من مارس 2018.

وفاز قطاع الإنشاءات البحرية بالشركة فى ديسمبر الماضى بعقد جديد بقيمة 16 مليون دولار مع أحد العملاء بالهند يبدأ تنفيذه خلال النصف الأول من عام 2018، ويشمل أعمال تنفيذ إنشاءات خطوط بحرية متنوعة.

وبلغ إجمالى حجم العقود الموقعة لمجموعة شركات ماريديف 410 ملايين دولار، خلال الأعوام 2017-2019، وذلك لتقديم خدمات ملاحية وإنشاءات بحرية لمختلف العملاء حول العالم.

وأعلنت ماريديف منتصف نوفمبر الماضى، عن فوز قطاع الدعم الملاحي بعقد جديد مع أحد العملاء في مصر، بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.

ويبلغ رأسمال الشركة 163.8 مليون دولار، موزعاً على 409.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.4 دولار للواحد.