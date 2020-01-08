«ماريدايف»: 3 ملايين دولار زيادة قيمة صفقة بيع 60 مليون سهم

لتصل قيمتها إلى 40 مليون دولار مقابل 37 سابقًا

قال محمد نديم، رئيس مجلس إدارة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، إن الشركة أتمّت بشكل كلي الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية لإتمام صفقة متداخلة الأطراف لبيع 60 مليون سهم من رأسمالها، مع تعديلات على قيمة العملية، وأن هذه الخطوات أنهت ملف الصفقة نهائيًّا.

تصل قيمتها إلى 40 مليون دولار مقابل 37 سابقًا

وصرح نديم، لـ”المال”، بأن قيمة الصفقة الإجمالية لبيع 60 مليون سهم، للمستثمر نجاد الزيني، بلغت 40 مليون دولار، بسعر 0.62 دولار للسهم، أي 3 أضعاف سعر تداوله بالسوق عند تنفيذ الصفقة. وتُمثل هذه القيمة الإجمالية زيادة 3 ملايين دولار، على القيمة التي أُعلنت سابقًا بواقع 37 مليون دولار.

وفي يوليو الماضي أعلنت “ماريدايف” موافقة مجلس إدارتها على الصفقة المُستهدف تنفيذها عبر بيع نحو 60 مليون سهم من أسهمها للمستثمر نجاد الزينى، رئيس مجلس إدارة شركة فالنتاين ماريتايم– التابعة، بمقابل نقدى.

وفي المقابل ستحصل ماريدايف على 25% من شركة فالنتاين ماريتايم التابعة، لتنتقل ملكية الأخيرة للأولى بشكل كلي.

ولفت نديم إلى أن الصفقة تمّت بشكل نهائي في ديسمبر المنقضي مع إتمام الموافقات النهائية الخاصة بها، أي بعد ما يقرب من 5 أشهر من إعلان موافقة مجلس الإدارة عليها.

تنفيذ الصفقة بسعر 0.62 دولار للسهم نظير 0.60 دولار القيمة العادلة

كان تقرير القيمة العادلة، الصادر عن المستشار المالى المستقلّ جرانت ثورتون، المُعيَّن من ماريدايف، قد قدَّر قيمة سهمها بنحو 0.60 دولار.

وفي إفصاح نُشر اليوم عبر شاشة البورصة المصرية، أعلنت الشركة تولي نجاد الزيني منصبه كعضو في مجلس الإدارة عقب الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية لتنفيذ الصفقة.

ويبلغ رأسمال ماريدايف حاليًّا 188 مليون دولار، موزعة على 470 مليون سهم، ويتوزع هيكل الملكية على مونشوويس أوفشور لخدمات النفط بـ21.8%، وحامد عيسى بنسبة 10.59%، و بهيرة محمد بـ7.13%، وعدد من الأفراد الآخرين بنسب مختلفة أعلاها 1%.