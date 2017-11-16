ماريدايف للخدمات الملاحية تشترى وحدتين بحريتين من الصين

رجب عزالدين وافق مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف"، بجلسته المنعقدة -أمس الأربعاء- على شراء وحدتين بحريتين من الصين. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم، أن المجلس وافق على شراء وحدتين بحريتين من الصين من نوعية psv، للدفع بهم فى تنفيذ العقد الجديد مع إحدى الشركات الع

رجب عزالدين

وافق مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، بجلسته المنعقدة -أمس الأربعاء- على شراء وحدتين بحريتين من الصين.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم، أن المجلس وافق على شراء وحدتين بحريتين من الصين من نوعية psv، للدفع بهم فى تنفيذ العقد الجديد مع إحدى الشركات العاملة بمصر، والمتوقع البدء فى تنفيذه قبل نهاية العام الحالى.

وتابع البيان أن تمويل عملية الشراء ضمن التسهيلات المقدمة من البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية.

وقالت ماريدايف، إن قطاع الدعم الملاحي فاز بعقد جديد مع أحد العملاء في مصر، بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن العقد يشمل إيجار 3 وحدات بحرية لتقديم خدمات ملاحية وبترولية في حقل ظهر بشمال الدلتا، لافتة إلى أنه من المقرر تنفيذ العقد قبل نهاية العام الحالي، لمدة ثلاث سنوات.

ويبلغ رأسمال الشركة 163.8 مليون دولار، موزعاً على 409.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.4 دولار للواحد.