 «ماريدايف» توافق علي صفقة استحواذ «الجهاز السعودية» على شركتها التابعة مقابل 115.6 مليون دولار

وافق مجلس إدارة شركة شركة ماريدايف للخدمات الملاحية و البترولية، على عرض الاستحواذ النهائي المقدم من شركة الجهاز القابضة السعودية على “فالنتاين ماريتايم” المملوكة بالكامل ل “ماريدايف”، بقيمة 115.6 مليون دولار.

وذلك مقابل حق شراء بعض الوحدات البحرية والاستحواذ على حصة أسهم شركة “فالنتاين ماريتايم ” المحدودة في الشركة التابعة لها بالسعودية بنسبة 60%.

وتتضمن الصفقة تسوية مديونية شركة فالنتاين بالكامل لدى البنوك المانحة والمتعلقة بالوحدات البحرية المباعه بقيمة 71.8 مليون دولار.

وطبقا لبنود الاتفاقية، تحصل “فالنتاين ماريتايم ” على مبلغ 28.5 مليون دولار نقدا لسداد بعض الالتزامات القائمة المستحقة لها علاقة بالوحدات البحرية لبعض الموردين الأساسين .

بالإضافة إلى حصول “فالنتين” على 15 مليون دولار نقدا مشروطا بموافقة شركة الجهاز القابضة على شروط التسوية مع الدائنين الآخرين.

و تحصل شركة فالنتين على 300 ألف دولار مقابل إتمام شراء حصة الشركة في الشركة السعودية التابعة لها.