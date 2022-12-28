«ماريدايف» تقلص خسائرها 35% خلال الربع الثالث من 2022 لتصل إلي 29 مليون دولار

اعتمد مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية البترولية ” ماريدايف” نتائج الاعمال المستقلة والمجمعة ، غير المدققة عن الربع الثالث من العام الجاري.

وتتضمن نتائج الاعمال المجمعة غير المدققة ، تقليص خسائر ” ماريدايف” بنسبة 35%، لتصل إلى 29.09 مليون دولار ، مقابل 44.44 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2021.

وتراجعت ايرادات الشركة غير المدققة طبقا لموازنة الربع الثالث من العام الجاري بنحو 14%، لتسجل 76.32 مليون دولار مقابل 88.79 مليون دولار .

وتتضمن نتائج الاعمال المستقلة لشركة ” ماريدايف” تقليص الخسائر بنسبة 46% لتصل إلي 14.15 مليون دولار ، مقابل خسائر بقيمة 26.23 مليون دولار .