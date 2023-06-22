«ماريدايف» تقلص خسائرها المستقلة 91% خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية البترولية ” ماريدايف” مؤشرات نتائج الأعمال و القوائم المالية المستقلة غير المدققة عن الربع الأول من العام الجاري 2023.

وتمكنت” ماريدايف” من تقليص نحو 91%، من خسائرها المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 480 الف دولار، مقابل خسائر بقيمة 5.16 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022.

وبلغت إجمالي إيرادات ماريدايف خلال 3 أشهر نحو 14.65 مليون دولار ، مقابل 11.19 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، بنسبة نمو 31%.

ووافق مجلس إدارة ماريدايف علي بيع السفن MD35، و MD510، واستخدام العائد لسداد جزء من مديونية الشركة لدي البنوك، أو سداد جزء من المصروفات التشغيلية للوحدات البحرية .

كما وافق مجلس الإدارة على المصروفات الرأسمالية لشراء رافعة للسفينة MD620، بقيمة 2.15 مليون دولار .

واقر مجلس ماريدايف، تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة للاستثمار في ليبيا برأسمال مليون دينار ليبي “208 الف دولار”، وبنسبة مساهمة 49%، بنا يعادل 102 الف دولار، على أن يتم سداد حصة الشركة من الموارد التشغيلية.

يذكر أن شركة ماريدايف ، تمكنت خلال عام 2022، من تقليص خسائرها طبقا لقوائم المالية المستقلة، بنسبة 69%، لتسجل 13.53مليون دولار ، مقابل 43.26 مليون دولار خلال عام 2021.