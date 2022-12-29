«ماريدايف» تقلص خسائرها المجمعة إلى 29 مليون دولار خلال 9 أشهر

أعلنت شركة الخدمات الملاحية البترولية ”ماريدايف” القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن ال 9 أشهر الأولي من العام الجاري .

وأظهرت القوائم المالية المجمعة، تقلص خسائر ماريدايف لتصل إلي 29.09 مليون دولار مقابل خسائر بقيمة 44.44 مليون دولار خلال ال 9 أشهر الأولي من العام الجاري.

وبلغت إجمالي إيرادات الشركة 76.32 مليون دولار مقابل 88.79 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة عن نفس الفترة تراجع صافي الخسارة بنسبة 46%، لتسجل 14.15 مليون دولار ، مقابل 26.23 مليون دولار خلال ال 9 أشهر المماثلة من 2021.