«ماريدايف» تقلص خسائرها إلى 10.7 مليون دولار في الربع الأول

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة الخدمات الملاحية والبترولية” ماريدايف” تقلص خسائرها إلى 10.7 مليون دولار خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بخسائر بلغت 19.8 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم ماريدايف المجمعة المرسلة للبورصة الأحد، تراجع إيرادات الشركة إلى 20.5 مليون دولار خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 37.7 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما تراجعت تكاليف نشاط الشركة إلى 25.9 مليون دولار خلال الفترة مقارنة مع تكاليف بلغت 45.3 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

ماريدايف: انخفاض نصيب السهم من الخسائر إلى 0.022 دولار حتى مارس

ماريدايف

كما انخفض نصيب السهم الأساسى والمخفض من الخسائر إلى 0.022 دولار بنهاية مارس الماضى، مقارنة مع نصيب خسائر بلغ 0.042 دولار للسهم خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة تقلص خسائر الشركة إلى 78 مليون دولار خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى 2021، مقارنة بخسائر بلغت 143.2 مليون دولار خلال عام 2020.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 115.8 مليون دولار، خلال عام 2021، مقابل إيرادات بلغت 180.5 مليون دولار خلال عام 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 22 مارس الماضى.

وكشفت نتائج أعمال أسبق تحولها للخسارة بقيمة 143 مليون دولار، خلال العام المالى المنتهى ديسمبر2020، مقارنة بأرباح بلغت 2.6 مليون دولار خلال عام 2019.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 180.5 مليون دولار، خلال عام 2020، مقابل إيرادات بلغت 202.8 مليون دولار خلال عام 2019.

وعزت الشركة تلك الخسائر إلى تداعيات فيروس كورونا وتسببه فى تعطل عقد عمل فى الهند بقيمة 42 مليون دولار.

كما أرجعت خسائر سابقة إلى تعطل أعمالها فى فنزويلا بسبب الأزمة السياسية الحادة التى تعيشها منذ عامين وأكثر، وفرض حظر اقتصادي دولي عليها.

وأشارت الشركة، فى إفصاح سابق، إلى أن توقف العمل فى فنزويلا منذ أبريل 2019، أدى إلى نقص إيرادات قطاع الدعم الملاحي بأكثر من 12 مليون دولار.

البنوك الدائنة توافق على إعادة هيكلة ديون الشركة بسبب تداعيات كورونا

ودخلت ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية من العام الماضى فى مفاوضات مع البنوك الدائنة للدخول فى عملية إعادة هيكلة للقروض القائمة المستحقة عليها (حصلت الشركة فى موافقة البنوك أبريل الماضى).

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة (27 أبريل)، إن هذه الجدولة تأتى فى إطار تداعيات كورونا وما أسفرت عنه من خروج الشركة من بعض العقود وتأخر عملاء آخرين فى سداد متأخراتهم المالية بما أثر سلبا على أوضاع الشركة المالية.

وتوقعت الشركة الحصول على اتفاقيات نهائية مع البنوك بخصوص الديون القائمة والتوقيع على عقود إعادة الهيكلة خلال الربع الثانى من العام الجارى 2022.

وتأسست الشركة عام 1978 تحت اسم ماريدايف، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ أبريل 1992، وتعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية.

ويتبع ماريدايف عدة شركات عاملة فى أنحاء ليبيريا ومصر، تعمل في مجال الطاقة والخدمات البحرية للموانئ والخدمات.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 15 مايو 2018، على تعديل أغراض ماريدايف ليصبح من حقها العمل فى المياه الإقليمية وخارجها وتزويدها بما يلزم من معدات وقطع غيار.

وقالت الشركة آنذاك إن الهدف من هذا التعديل إتاحة فرص جديدة للشركة للفوز بعقود مع مختلف العملاء لتقديم خدمات ملاحية وبترولية، وإتاحة مجالات تشغيل متنوعة وزيادة حجم أعمالها.