«ماريدايف» ترهن 29 وحدة بحرية ضمانة لقروض حصلت عليها

قامت شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” برهن 29 من وحداتها البحرية لأربعة بنوك، وشركة تأجير تمويلي كضمانة لقروض تم الحصول عليها لإنشاء وحدات بحرية جديدة.

لـ4 بنوك وشركة تأجير تمويلي

وقالت الشركة إنها قامت برهن وحدتين لصالح المصرف العربي الدولي؛ ضمانًا للقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة، وذلك بقوائمها المالية المستقلة بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وتابعت: تم أيضًا رهن 23 وحدة بحرية لصالح مصرف أبو ظبي الإسلامي، ووحدة بحرية للبنك الأهلي المصري، ووحدتين آخرتين لبنك المشرق (وكيلًا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية)، ورهن وحدة بحرية لصالح شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي وفقًا للتعاقد المُبرم بين الجانبين.

وقالت ماريدايف إن قيمة القروض المستحَقة عليها سجلت بنهاية الربع الأول من 2020 ما قيمته 196.2 مليون دولار أمريكي، ممنوحة من بنوك أبوظبي الإسلامي- الإمارات، بنك إتش إس بي سي ، والبنك التجاري الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التجاري وفا.