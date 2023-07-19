«ماريدايف» تحقق أرباحا مجمعة بنحو 8.08 مليون دولار بالربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية البترولية ” ماريدايف” مؤشرات نتائج الأعمال و القوائم المالية المجمعة عن الربع الأول من العام الجاري.

وتمكنت” ماريدايف”، خلال الربع الأول من العام الجاري من التحول للربحية، لتسجل 8.08 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 10.71 مليون دولار بالربع الأول من 2022.

وقفز إجمالي إيرادات ماريدايف خلال 3 أشهر بنحو 102%، لتسجل 41.57 مليون دولار، مقابل 20.59 مليون دولار خلال الفترة المقارنة .

يذكر أن شركة ماريدايف ، تكبدت خلال عام 2022 خسائر مجمعة بقيمة 106.34 مليون دولار مقابل خسائر بقيمة 79.12 مليون دولار خلال عام 2021.