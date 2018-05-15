ماريدايف تحصل على موافقة للعمل فى المياه الإقليمية وخارجها

رجب عز الدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بإضافة تعديلات على أغراض شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف.وأقرّت الهيئة إضافة تعديل خاص بنطاق عمل الشركة ليصبح من حقها العمل فى المياه الإقليمية وخارجها وتزويدها بما يلزم من معدات وقطع غيار.وقالت الشرك

رجب عز الدين





وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بإضافة تعديلات على أغراض شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف.

وأقرّت الهيئة إضافة تعديل خاص بنطاق عمل الشركة ليصبح من حقها العمل فى المياه الإقليمية وخارجها وتزويدها بما يلزم من معدات وقطع غيار.

وقالت الشركة إن الهدف من هذا التعديل إتاحة فرص جديدة للشركة للفوز بعقود مع مختلف العملاء لتقديم خدمات ملاحية وبترولية، وكذلك إتاحة مجالات تشغيل متنوعة وزيادة حجم أعمال الشركة.

تأسست الشركة عام 1978 تحت اسم ماريدايف، وأدرجت بالبورصة المصرية منذ أبريل 1992، وتعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية. لديها شركات تعمل في أنحاء ليبيريا ومصر، تعمل في مجال الطاقة والخدمات البحرية الموانئ والخدمات.

ويبلغ رأسمال الشركة 163.8 مليون دولار، موزعًا على 409.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.40 دولار.