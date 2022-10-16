«ماريدايف» تتلقى عرض شراء لشركتها التابعة فالنتين للأعمال البحرية

أعلنت شركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية، تلقيها عرض شراء لشركتها التابعة فالنتين للأعمال البحرية، مقدم من إحدى شركات مجموعة أنكلا مارين شب مانجمينت.

وقالت ماريدايف فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هذا العرض يستهدف شراء كامل أسهم فالنتين للأعمال البحرية بنسبة 100%، وجار عرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

ونوهت الشركة إلى أن عرض الشراء سيظل قيد الدراسة لحين استكمال النواحى التنظيمية والإجرائية، فضلًا عن السير فى الاجراءات المرتبطة بالحصول على موافقات الجهات المختصة وكذلك الجهات المانحة للإئتمان.

ماريدايف أعلنت عدم اكتمال صفقة بيع أوفشور بروجكتس العام الماضى

ماريدايف

وأفصحت ماريدايف فى 6 يوليو الماضى عن عدم اكتمال صفقة بيع شركتها التابعة “أوفشور بروجكتس” إلى مجموعة السبيعي القابضة بقيمة 48 مليون دولار.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن الطرفين لم يتمكنا من المضيّ قدمًا فى إكمال الصفقة بسبب عدم الوصول إلى اتفاق مُرضٍ.

وتلقّت ماريدايف، فى 11 فبراير 2021، عرضًا رسميًّا مُلزمًا من مجموعة خالد عبد الله السبيعى القابضة للاستحواذ على أوفشور بروجكتس بقيمة 48 مليون دولار.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 3 سبتمبر 2021 على بيع مبنى رشدي بالإسكندرية، بقيمة إجمالية قدرها 32.2 مليون جنيه تقريبًا إلى شركة “أندلسية مصر” القابضة للاستثمارات المالية.

البنوك الدائنة توافق على إعادة هيكلة ديون الشركة بسبب تداعيات كورونا

ودخلت ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية منذ العام الماضى فى مفاوضات مع البنوك الدائنة للدخول فى عملية إعادة هيكلة للقروض القائمة المستحقة عليها (حصلت الشركة فى موافقة البنوك أبريل الماضى).

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة (27 أبريل)، إن هذه الجدولة تأتى فى إطار تداعيات كورونا وما أسفرت عنه من خروج الشركة من بعض العقود وتأخر عملاء آخرين فى سداد متأخراتهم المالية بما أثر سلبا على أوضاع الشركة المالية.

وتوقعت الشركة الحصول على اتفاقيات نهائية مع البنوك بخصوص الديون القائمة والتوقيع على عقود إعادة الهيكلة خلال الربع الثانى من العام الجارى 2022.

تأسست الشركة عام 1978 تحت اسم ماريدايف، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ أبريل 1992، وتعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية.

ويتبع ماريدايف عدة شركات عاملة فى أنحاء ليبيريا ومصر، تعمل في مجال الطاقة والخدمات البحرية للموانئ والخدمات، فى المياه الإقليمية وخارجها وتزويدها بما يلزم من معدات وقطع غيار.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة تقلص خسائر الشركة إلى 78 مليون دولار خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى 2021، مقارنة بخسائر بلغت 143.2 مليون دولار خلال عام 2020.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 115.8 مليون دولار، خلال عام 2021، مقابل إيرادات بلغت 180.5 مليون دولار خلال عام 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 22 مارس الماضى.