ماريدايف تتعاقد لتنفيذ أعمال بحقل ظهر بـ 20 مليون دولار

مصطفى طلعت أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف"، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد جديد بقيمة 20 مليون دولار، مع أحد العملاء بمصر، دون الإفصاح عن تلك الجهة. وأوضحت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، أن العقد يشمل إيجار 3 وحدات بحرية لتقديم خدمات ملاحية وبترولية

مصطفى طلعت

أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد جديد بقيمة 20 مليون دولار، مع أحد العملاء بمصر، دون الإفصاح عن تلك الجهة.

وأوضحت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، أن العقد يشمل إيجار 3 وحدات بحرية لتقديم خدمات ملاحية وبترولية في حقل ظهر بشمال الدلتا.

وأشارت ماريدايف إلى أن العقد يأتي في إطار زيادة أنشطة البحث والتنقيب عن البترول بمصر، خلال الفترة الماضية، وما صاحبه من زيادة الطلب على خدمات الشركة.

وأضافت: “يبلغ حجم العقود الموقعة لمجموعة الشركات مبلغ 370 مليون دولار للأعوام من 2017 وحتى 2019.

يشار إلى أن أرباح الشركة ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 11 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 9 ملايين دولار بالنصف المماثل من 2016، بزيادة 22%.

وتقوم ماريدايف” بكافة الأعمال البحرية من خدمات وصيانة وتركيبات وإنشاءات وانتشال، وكذلك القيام بالأعمال المتعلقة بالخدمات الصناعية بالمياه الإقليمية للمنشأت البحرية والأرضية من نظافة وصيانة وإنشاءات وتركيبات ونقل وتموين وتزويد كافة المعدات اللازمة وقطع الغيار المتعلقة بها.