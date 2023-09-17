«ماريدايف» تتحول للربحية خلال النصف الأول وتسجل 17.7 مليون دولار

اعتمد مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية و البترولية – ماريدايف، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة غير المدققة عن النصف الأول من 2023.

وحققت الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 88%، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغت إجمالي إيرادات “ماريدايف” المجمعة خلال النصف الأول 86.41 مليون دولار ، مقارنة ب 46.33 مليون دولار خلال النصف الأول من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المجمعة تمكن الشركة من التحول للربحية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وسجلت ماردايف صافي أرباح بقيمة 17.7 مليون دولار ، مقابل صافي خسائر بقيمة 15.93 مليون دولار خلال النصف الأول من 2022.