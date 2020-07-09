«ماريدايف» تبدأ إجراءات بيع شركة«أوفشور بروجكتس» التابعة

ماريدايف تفصح عن آخر تطورات عرض شراء أحد شركاتها التابعة

وافق مجلس إدارة شركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية أمس الأربعاء على الشروع فى إجراءات بيع شركة ماريدايف أوفشور بروجكتس التابعة لها .

وأفصحت ماريدايف فى وقت سابق عن تلقيها عرضا من إحدى الشركات التابعة لمجموعة خالد عبدالله السبيعى القابضة للاستحواذ على شركة أوفشور بروجكتس.

وقالت مارايدايف فى بيان للبورصة اليوم الخميس إن مجلس الإدارة وافق على تمكين صاحب العرض من إجراء الفحص النافى للجهالة للشركة تمهيدا لإتمام عملية البيع.

كما فوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة فى تكليف مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة لسهم شركة أوفشور بروجكتس وعرضها على المجلس للبت فى العرض نهائيا.

وتستحوذ “ماريدايف” للخدمات الملاحية على أوفشور بروجكتس بشكل كامل تقريبًا (99.9% ).

«ماريدايف» تستعد للاستحواذ الكامل على شركة “فالنتين ماريتايم”

وتستعد “ماريدايف” فى الوقت الحالى للاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة “فالنتين ماريتايم” التابعة لها تمهيدًا لشراء أسهم الأقلية فيها والاستحواذ عليها بالكامل .

وقالت “ماريدايف” فى 3 مارس الماضى إنها سترفع رأسمال فالنتين عبر اكتتاب متفق عليه سابقا مع المساهم نجاد زينى، ثم ستقوم بشراء حصة الأقلية بها.

ويأتى هذا الاكتتاب والاستحواذ المرتقب فى إطار اتفاق مع مساهم كندى (نجاد زينى رئيس شركة فالنتين) اشترى حصة (12.8%) من أسهم “ماريدايف” خلال العام الماضى بقيمة 37 مليون دولار.

وتمتلك “ماريدايف” 75% من أسهم “فالنتين ماريتايم” فى الوقت الحالى، بينما يملك الزينى الحصة المتبقية.

وتضمن الاتفاق مع “الزينى” زيادة رأسمال “ماريدايف” بالمبلغ الذى اشترى به الأسهم على أن تستخدم حصيلة الزيادة فى زيادة رأس مال شركة “فالنتين”.

واشترط الاتفاق تجميد حصة المساهم الجديد (الزينى) لمدة 3 أشهر وفق اتفاقية البيع، إلى جانب تعيينه فى عضوية مجلس إدارة الشركة، اعتبارًا من تاريخ التأشير لتلك الزيادة بالسجل التجارى.

كما تضمن الاتفاق أن تشترى ماريدايف حصة زينى فى فالنتاين (بعد زيادة رأسمالها) مقابل 1 دولار، وبالتالى تتحول إلى شركة تابعة بنسبة 100%

ورفعت “ماريدايف” فى ديسمبر الماضى رأسمالها المصدر تنفيذا للاتفاق من 163.8 مليون دولار إلى 188.1 مليون دولار وفق القيمة الاسمية للسهم.

ويبلغ رأسمالها الحالى 188.1 مليون دولار موزعا على 470 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.40 دولار.

تراجع أرباح الشركة فى 2019 بسبب أزمة فنزويلا

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 2.6 مليون دولار خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 14 مليون دولار خلال 2018.

وكشفت النتائج المجمعة تراجع إيرادات النشاط إلى 202 مليون دولار خلال 2019 مقارنة مع نحو 208 مليون دولار خلال 2018.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكاليف النشاط إلى 148.4 مليون دولار خلال العام الماضى، مقارنة مع نحو 125.2 مليون دولار خلال 2018.

فيما كشفت القوائم المستقلة للشركة تحولها للخسارة 4.1 مليون دولار خلال 2019 مقارنة مع صافى أرباح قدرها 2.1 مليون دولار خلال 2018.

وقالت “ماريدايف” إن السبب الرئيسى فى انخفاض الإيرادات والتحول للخسارة يرجع إلى توقف تنفيذ بعض عقود الشركة، على خلفية العقوبات الأمريكية على الحكومة الفنزويلية.

وأضافت، فى إفصاح للبورصة 30 ديسمبر الماضى، أن توقف العمل فى فنزويلا منذ أبريل الماضى، أدى إلى نقص إيرادات قطاع الدعم الملاحى بأكثر من 12 مليون دولار.

تأسست الشركة عام 1978 تحت اسم ماريدايف، وأدرجت بالبورصة المصرية منذ أبريل 1992، وتعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية.

ويتبع ماريدايف عدة شركات عاملة فى أنحاء ليبيريا ومصر، تعمل في مجال الطاقة والخدمات البحرية الموانئ والخدمات.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 15 مايو 2018 على تعديل أغراض “ماريدايف” ليصبح من حقها العمل فى المياه الإقليمية وخارجها وتزويدها بما يلزم من معدات وقطع غيار.

وقالت الشركة آنذاك إن الهدف من هذا التعديل إتاحة فرص جديدة للشركة للفوز بعقود مع مختلف العملاء لتقديم خدمات ملاحية وبترولية، وإتاحة مجالات تشغيل متنوعة وزيادة حجم أعمالها.

