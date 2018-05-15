ماريتا الحلاني: السوشيال ساعدتني في توصيل صوتي للناس دون علم والدي

- اتمنى من المواهب عدم الاكتفاء بشهرتهم في البرامج فقط .حوار – أحمد حمديحققت النجمة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني ابنة النجم الكبير عاصي الحلاني نجاحا كبيرا الفترة السابقة في الغناء، فقد قدمت ستايل مختلف عن أغنيات وفن والدها الذي يميزه الطابع الطربي والشعبي أحيانا، وطرحت أغنية سنجيل ج

– اتمنى من المواهب عدم الاكتفاء بشهرتهم في البرامج فقط .

حوار – أحمد حمدي



حققت النجمة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني ابنة النجم الكبير عاصي الحلاني نجاحا كبيرا الفترة السابقة في الغناء، فقد قدمت ستايل مختلف عن أغنيات وفن والدها الذي يميزه الطابع الطربي والشعبي أحيانا، وطرحت أغنية سنجيل جديدة “خايفة انا” حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر تطبيق أنغامي ويوتيوب وحصلت على جائزة الميما اوورد كافضل مطربة شابة في عام 2017 .









” المال ” التقت النجمة الشابة وتحدثت معها عن اغنيتها الجديدة وعلاقتها الفنية بوالدها النجم عاصي الحلاني ورايها في برنامج ذا فويس الذي يشارك في لجنة تحكيمه وبدايتها الفنية واعمالها الفنية القادمة .





تحدثت النجمة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني ،ابنة النجم الكبير عاصي الحلاني عن اغنيتها الاخيرة التي قامت بطرحها ” خايفة انا ” مؤكدة انها حققت نسبة مشاهدة كبيرة تخطت مليون مشاهدة عبر تطبيق انغامي ويوتيوب وذلك اسعدني وتختلف تماما عن ستايل اغنيات والدها التي يتميز به وهو اللون الطربي والشعبي احيانا كثيرة .

وأضافت في حديثها للمال، أنها تحرص على أن تقدم فنا بعيدا عن والدها كليا وتعتمد على نفسها في كثير من الأمور برغم أنها تحاول الاستفادة من خبرته الطويلة في الفن والحياة وهو دائم النصح لها.

وأكدت أنها حينما تقف على المسرح مع والدها تشعر بخوف لكن في نفس الوقت ترى أنها فرصة فنيا بالنسبة لها وتحاول استغلالها جيدا وتقديم استعراضات مميزة على المسرح معه .

وقالت ايضا انها تتعلم من والدها من وجوده في برنامج المواهب ذا فويس لكن الاهم بالنسبة لهذه المواهب ان يتعلمون كيف يكملون مسيرتهم الفنية بعد خروجهم من البرنامج وعدم الاكتفاء بالشهرة التي يحققونها من هذه البرامج فقط .

وتابعت انها تحب الاستماع لاصوات لبنانية عديدة مثل ناصيف زيتون وملحم وزين وزياد برجي وغيرهم وليس لديها اي مانع في تقديم اغنية مع اي صوت فيهم .





ونوهت ماريتا ايضا الى ان السشويال ميديا ساهمت في انتشارها فنيا لانها منذ بدايتها الفنية كانت تطرح اغنيات بصوتها على يوتيوب باللهجة الانجليزية واقوم بتصوير نفسي واطرح الاغنيات بصورتي وصوتي حتى دون ان يعلم والدي النجم عاصي الحلاني ثم احسست ان الجمهور بدا يطالبني بتقديم اغنيات لي .

واشارت الى انها ساهمت فيما بعد في تحقيق انتشارا لاغنياتي وكليباتي ايضا بالاضافة انني اظل على تواصل مع الناس على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الوقت وحينما اطرح اغنية جديدة حاليا احرص على معرفة اراء الفانز فيها .

وأوضحت أنها تتقبل بصدر رحب اي نقد لها وتحاول تطوير نفسها فنيا للافضل في كل عمل فني تقدمه للجمهور لانها مازالت في بداية مسيرتها الفنية وبالتاكيد خبرتها ونضجها الفني مازال في بدايته.

وعن موهبة شقيقها الوليد الحلاني ومدى ان يجمعهما تعاون فني الفترة المقبلة قالت ماريتا : امرا مميزا ان نملك موهبة جيدة واشجعه كثيرا بالا يتردد في الغناء امام الناس ، مضيفة اغني معه المووايل ونتعلم معا وبصدق شديد نحن نحب الموسيقى كثيرا ومميزا ان يكون هناك ثقافة موسيقية في بيتنا ونستفيد منه.

وقالت النجمة اللبنانية الشابة ايضا انها سعيدة بفوزها بجائزة الميما اوورد الايام السابقة كافضل مطربة شابة لعام 2017 ، لافتة الى انها تقوم حاليا بتجهيز البومها الغنائي الجديد ويضم اغنيات متنوعة باللهجات المصرية واللبنانية والجزائرية .

واكدت ايضا انها ستحرص الفترة المقبلة لتقديم حفلات غنائية كبيرة في مصر وتقديم اغنيات باللهجة المصرية حتى تكون قاعدة جماهيرية في مصر مثل وطنها لبنان.