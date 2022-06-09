مارى لويس: 851 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 4 شهور

قالت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى لـ الملابس الجاهزة ، إن صادرات القطاع حققت نموًا بنسبة %46 خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى بعدما ارتفعت إلى 851 مليون دولار، مقارنة مع 581 مليونا للفترة المقابلة من العام الماضى.

وسجلت صادرات قطاع الملابس خلال أبريل الماضى فقط 206 ملايين دولار، مقارنة مع 146مليونا للشهر المقابل من 2021.

وأضافت «لويس» – فى تصريحات خاصة لـ« المال» – أن النمو الذى حققته صادرات الملابس خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجارى يعود إلى رفع طاقات إنتاج المصانع المصرية لتلبية طلبات العملاء الذين حولوا جزءا من أعمالهم من الصين- فى ظل ارتفاع دخل العامل الصينى- وزيادة تكاليف الشحن من منها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابعت: إن المصنعين المصريين عملوا على تقليل أسعارهم ومدة التوريد لاجتذاب أسواق من الجانب الآسيوى، وهو ما دفع صادرات القطاع للزيادة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى.

وبحسب القائمة الرسمية الصادرة عن المجلس التصديرى للملابس، تربعت 15 شركة على رأس قائمة الشركات المصدرة للملابس خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى.

وجاءت فى الصدارة شركة «أليكس أباريلز» للملابس الجاهزة، تلتها «تى آند سى» فيما احتلت «لوتس» للملابس الجاهزة المركز الثالث.

وحلت جيزة للغزل والنسيج والصباغة والملابس فى المركز الرابع، ثم «جيد تكستايل إيجيبت» المعروفة باسم «إيجيبشان تى سيرت فاكتورى سابقا» فى المرتبة الخامسة.

وفى المركز السادس، جاءت الشركة السويسرية للملابس الجاهزة، وفى المرتبة السابعة حلت«أوراجلو إيجيبت» لتصنيع الملابس، وتمركزت «إمبى إنترناشيونال» للصناعة فى المركز الثامن ، فيما حلت «سى آر إس دنيم جارمنتس إيجيبت»فى المرتبة التاسعة .

وفى المركز العاشر جاءت «دايس» للملابس الجاهزة، وحلت «بلازا» للملابس الجاهزة فى المرتبة الحادية عشرة ، وتلتها «ماستر» لتصنيع القطنيات والتطريز فى المركز الثانى عشر، ثم «مان موهان سيناه» فى المرتبة الثالثة عشرة.

واحتلت «شاهينلر إيجيبت المركز» الرابع عشر و«لوتس هاى تك» للملابس الجاهزة المرتبة الخامسة عشرة.