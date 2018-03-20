مارلوج 7 يوصى بالاستثمار في تطوير الموانئ المصرية

السيد فؤاد و معتز محمودأوصى المشاركون فى المؤتمر الدولى السابع للنقل البحرى واللوجيستيات في الجلسة الختامية للمؤتمر بعدة توصيات منها تطوير البنية التحتية التكنولولوجية وتطبيق مفهوم انترنت الأشياء بالموانئ العربية.وأكد الدكتور إيهاب القصاص نائب رئيس المؤتمر أن التوصيات تضمنت توجيها من

السيد فؤاد و معتز محمود



أوصى المشاركون فى المؤتمر الدولى السابع للنقل البحرى واللوجيستيات في الجلسة الختامية للمؤتمر بعدة توصيات منها تطوير البنية التحتية التكنولولوجية وتطبيق مفهوم انترنت الأشياء بالموانئ العربية.

وأكد الدكتور إيهاب القصاص نائب رئيس المؤتمر أن التوصيات تضمنت توجيها من الاستثمارات لتطوير الموانئ المصرية خاصة المطلة على قناة السويس، فضلا عن العمل على تفعيل حركة المدفوعات المالية الإلكترونية.

وأضاف القصاص أن التوصيات تضمنت أيضا وضع الابتكار كرؤية للحكومات العربية للنهوض بقطاع الموانئ والعمليات، بالإضافة إلى ضرورة إقرار اتفاقية دولية موحدة لتنظيم عقود نقل.

وأوضح نائب رئيس المؤتمر أن التوصيات شملت إدخال معيار عالمى مشترك نظام التعليم والتدريب البحرى، والأخذ فى الاعتبار التطورات المتوقعة للقيادة الذاتية للسفن.

وأشار القصاص إلى أن التوصيات شملت الاهتمام بتطبيق إدارة الطاقة بالموانئ لتحسين كفائتها لتكون صديقة للبيئة.