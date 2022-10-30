مارك وايلي: «بيتي» طورت 60 مزرعة و11 مركزا لتجميع الألبان

قال مارك وايلي الرئيس التنفيذي “بيتي” إن شركته حريصة علي دعم وتطوير صناعة الألبان في مصر.

وأكد “وايلي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن بيتي طورت أكثر من 60 مزرعة صغيرة ومتوسطة، إلى جانب تطوير 11 مركزًا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وهو ما يتسق مع رؤية وجهود الحكومة المصرية لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأشار الي أن “بيتي” وفرت عبر استثماراتها المتنوعة بالسوق المصرية، أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن توسيع قاعدة الموردين المتعاملين مع الشركة بنسبة 55٪ خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو ما انعكس إيجابيا على نمو وتوسع الشركة بمقدار الضعف خلال عامين فقط.

وعن خطط الشركة خلال عام 2023، قال “وايلي”: نستهدف مزيدا من التعاون مع جميع مؤسسات الدولة لتطوير وتحسين مراكز تجميع الألبان وزيادة إنتاجية المزارعين، بالإضافة لاستمرارنا في دعم صغار منتجي الألبان، كما نستهدف أيضا زيادة إنتاج الزبادي بنسبة كبيرة لتلبية احتياجات السوق.

وتابع : نعزز أسطولنا من سيارات نقل الألبان بمجموعة جديدة من السيارات المجهزة بأعلى معايير الجودة، مع الاستمرار في دورنا التعليمي والتوعوي للمزارعين عبر تنظيم المحاضرات العلمية المتخصصة في أكاديمية التدريب التابعة لـ “بيتي”.

وأوضح “وايلي” أنه من المقرر أيضًا ضمن الخطة الجديدة، العمل على زيادة مراكز التوزيع المباشرة وغير المباشرة لتغطية أكبر قطاع ممكن من المستهلكين، وبناء كوادر على أساس علمي لتوفير الدعم الفني للمزارعين ومنتجي الألبان بما يسهم في توفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة.

ولفت “وايلي” إلى أن منتجات بيتي يتم تصديرها لــ 40 دولة حول العالم، وأن حصة الصادرات تبلغ حوالي 5 % من إجمالي حجم إنتاج الشركة، مضيفًا أن الشركة تستهدف فتح المزيد من الأسواق الجديدة في الولايات المتحدة ودول شمال إفريقيا خلال عام 2023.