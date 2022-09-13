مارك زوكربيرج يقدم خاصية دردشة المجموعات في Messenger وفيسبوك

أعلن مارك زوكربيرج اليوم عن إطلاق خاصية دردشة المجموعات على Messenger وفيسبوك لمساعدة الأشخاص على بناء روابط اجتماعية بشكل فوري حول اهتماماتهم المشتركة.

تساعد دردشات المجموعات الأشخاص على التواصل مع مجتمعاتهم بشكل فوري حول الموضوعات التي يهتمون بها على كل من فيسبوك وMessenger عبر النصوص، والصوت، والفيديو.

ويمكن للمسئولين الآن بدء محادثة حول موضوع معين والحصول على ردود فورية بدلاً من انتظار الأشخاص للتعليق على منشور بدلاً من التنقل بين مواضيع متعددة في دردشة جماعية واحدة في Messenger، يمكن للأشخاص استخدام دردشات المجموعات لتنظيم الدردشات في فئات حتى يتمكن أعضاء المجموعة من العثور بسهولة على ما هو أكثر إثارة لاهتمامهم. على سبيل المثال: يمكن أن يكون لدى مجموعة المعجبين بفرقة موسيقية فئة “الأخبار العاجلة” مع دردشات مخصصة لمتابعة ومناقشة صدور الألبومات الجديدة، تواريخ الحفلات الموسيقية، والأنشطة الجماعية.

وستسمح دردشات المجموعات للأشخاص بالتواصل مع مجتمعاتهم على Messenger بالإضافة إلى الأصدقاء والعائلة.

الخيارات الأضافية في تحديث فيس بوك الأخير:



دردشات لأعضاء المجموعة حول موضوع معين؛

دردشة الفعاليات لترتيب نزهة أو لقاء؛

دردشة رسالة جماعية للعرض فقط يستخدمها المسئولون للإعلان عن التحديثات على مستوى المجموعة؛

دردشة للمشرفين فقط للتعاون مع المسئولين والمشرفين.

قنوات صوتية لما يصل إلى 30 عضواً في المجموعة لمشاركة التعليقات المباشرة أو تلقي الدعم بصورة فورية. (على سبيل المثال، يمكن لمسئول مجموعة فيسبوك لطلاب الكيمياء إنشاء قنوات صوتية لمجموعات الدراسة خلال موسم الامتحانات، ويمكن للمشاركين تشغيل الفيديو للدروس التي يتم بثها بشكل مباشر. لا يمكن الوصول إلى دردشات المجموعات إلا لأعضاء المجموعة.)

• نظراً للطبيعة العامة لدردشات المجتمع، قمنا بتطوير مجموعة قوية من الأدوات لمساعدة المسئولين على إدارة تجارب الدردشة والصوت بسهولة، بما في ذلك:

إمكانات الإشراف مثل حظر أعضاء المجموعة أو كتمهم أو تعليقهم، وإزالة الأعضاء أو الرسائل.

مساعد المسئول، التي تسمح للمسئولين بتحديد معايير مخصصة من شأنها تعليق المستخدمين، حذف الرسائل المبلغ عنها، إيقاف إرسال الرسائل من المستخدمين غير المؤهلين أو التي تحتوي على محتوى مخالف، وذلك بشكل تلقائي.

ويمكن لأعضاء دردشات المجتمع أيضا الإبلاغ عن الرسائل إلى مسئولي المجموعة أو ميتا، أو حظر المستخدمين، أو مغادرة الدردشة في أي وقت.