مارك زوكربيرج : منشور ميسي الأكثر إعجابا في تاريخ إنستجرام

احتفى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بما حققه منشور “ليونيل ميسي” في كأس العالم والذي أصبح الأكثر إعجابًا في تاريخ إنستجرام.

وأصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي “ملك الإنستجرام” بعدما تخطّى منشوره عن كأس العالم 2022، صورة “البيضة” الشهيرة، في عدد الإعجابات.

وحصل منشور ميسي على حوالي 63.5 مليون علامة إعجاب على إنستجرام، ليتفوق بذلك على صورة البيضة الشهيرة، التي حصدت نحو 56 مليون إعجاب، منذ نشرها لأول مرة في يناير 2019.

وقال زوكريبرج، خلال منشوره على فيسبوك: “مارك زوكربيرج: منشور ميسي عن تتويجه بكأس العالم هو الأكثر إعجابًا في تاريخ إنستجرام.. كما حقق واتساب رقمًا قياسيًّا 25 مليون رسالة في الثانية خلال المباراة النهائية”.

وكان ميسي قد احتفل بتتويجه بلقب كأس العالم 2022، بنشر صورة له من احتفالات التتويج، ولقيت الصورة تفاعلًا خياليًّا، حيث أعجب بها أكثر من 57 مليون شخص في أقل من 48 ساعة.

وعلّق ميسي على هذه الصورة قائلًا: “حلمت به عدة مرات، أردت ذلك كثيرًا لدرجة لا أستطيع أن أصدق ذلك.. شكرًا جزيلًا لعائلتي ولكل من يدعمني وأيضًا لكل من آمن بنا، نظهر مرة أخرى أن الأرجنتينيين عندما نكافح معًا ونتحد، نكون قادرين على تحقيق ما شرعنا في القيام به، الاستحقاق ينتمي إلى هذه المجموعة، التي تفوق الأفراد، إنها قوة الجميع الذين يناضلون من أجل نفس الحلم الذى كان أيضًا حلم جميع الأرجنتينيين.. لقد فعلناها!!!”.

وتُوّج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا في مباراة النهائي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.