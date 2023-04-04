«ماركيرل» للأدوية تحقق 3.5 مليار جنيه مبيعات خلال 2022

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«ماركيرل» للأدوية مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة 2.5 مليار في عام 2021، بنسبة نمو 40%.كشف الدكتور وجدى منير، مدير عام شركة ماركيرل للصناعات الدوائية، عن حصول شركته على قرض بقيمة 300 مليون جنيه من بنك قطر الوطني الأهلي لتمويل توسعات الشركة.

وقال الدكتور وجدى منير في بيان صحفي، إنَّ قيمة القرض ستوجه حصيلته لتمويل إنشاء منطقة عقيمة للحقن والقطرات بمصنع الشركة في المنطقة الصناعية بمدينة العبور.

وتوقع «منير» أن يتم الانتهاء من تجهيز المنطقة العقيمة بالمصنع وبدء الإنتاج منها خلال عامين، وهو ماينعكس على حجم مبيعات الشركة وخطتها التوسعية السنوات المقبلة.

وأوضح أن شركة ماركيرل تمتلك استراتيجية تستهدف من خلالها التوسع داخل السوق السنوات المقبلة، مدعومة بطرح مستحضرات جديدة لأمراض للسكري والكوليسترول الى جانب زيادة حجم صادراتها للعديد من بلدان العالم .

وأكدت الشركة نيتها للتوسع داخل السوق من خلال طرح عدد من المستحضرات الحيوية داخل السوق السنوات المقبلة، إذ تستهدف طرح من 20 إلى 25 مستحضر جديد خلال 2022، بجانب مستحضرات الشركة الحالية البالغ عددها نحو 112 مستحضرا دوائيا تغطي القطاعات العلاجية المختلفة.