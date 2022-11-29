«ماركيرل» تحقق مبيعات بقيمة 837 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022

حققت شركة «ماركيرل» للصناعات الدوائية مبيعات بقيمة 837 مليون جنيه في سوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات«ماركيرل» إلى 2.5 مليار جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021

وقال الدكتور وجدى منير رئيس الشركة إنَّ «ماركيرل» تسعى لزيادة مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 16 و20% خلال العام الحالي، بعدما حصلت الشركة على الاعتمادات الأوروبية لممارسات التصنيع الجيد.

وكرمت هيئة الدواء المصرية، مصانع الأدوية الحاصلة على الاعتمادات الأوروبية لممارسات التصنيع الجيد؛ لتنضم بذلك إلى قائمة المصانع المصرية المتميزة، والحاصلة على تلك الاعتمادات الدولية سابقاً.

كما أعلنت شركة «ماركيرل» للصناعات الدوائية طرح دواء مصري جديد ممتد المفعول لعلاج السكر، معتبرة أنه أول دواء لا يعمل عن طريق البنكرياس، ولكن عن طريق الكلى، حيث يحتوي على مادة فعاله مكونة من مادتي «امباجليفلوزين» مع «متفورمين ممتد المفعول» باسم «جليفلوزاميت» أقراص.

قال الدكتور هاني سرور، مدير وحدة الأعمال بشركة ماركيرل للصناعات الدوائية إنَّ شركته تتميز بجودة وكفاءة أدويتها حيث أنها من الشركات الرائدة في إنتاج أدوية «فيروس سي» وأول شركة منتجة لها.

وأشار إلى أن ماركيرل ساهمت بتوفير أدويتها في مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لعلاج مرضي فيروس سي وإعلان مصر خالية من فيروس سي، فضلا عن أدويتها المتميزة في كافة التخصصات مثل الضغط والكوليسترول والبروستاتا والعقم والِعظام والأطفال والكبد.