«ماركيرل» تحقق مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال 2021

حققت شركة «ماركيرل» للصناعات الدوائية مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021

قال الدكتور وجدى منير، مدير عام شركة ماركيرل للصناعات الدوائية إنَّ شركته نجحت في تحقيق معدلات نمو جيدة في حجم مبيعاتنا خلال العام الماضي والتي انعكست على الحصة السوقية التي تجاوز 2%.

وحققت شركة ماركيرل للصناعات الدوائية، نموًا في حجم مبيعاتها خلال شهر فبراير الماضي بقيمة مبيعات بلغت نحو 136.8 مليون جنيه.

كشف الدكتور وجدى منير، مدير عام شركة ماركيرل للصناعات الدوائية، عن حصول شركته على قرض بقيمة 300 مليون جنيه من بنك قطر الوطني الأهلي لتمويل توسعات الشركة.

وقال الدكتور وجدى منير في بيان صحفي، إنَّ قيمة القرض ستوجه حصيلته لتمويل إنشاء منطقة عقيمة للحقن والقطرات بمصنع الشركة في المنطقة الصناعية بمدينة العبور.

وتوقع «منير» أن يتم الإنتهاء من تجهيز المنطقة العقيمة بالمصنع وبدء الإنتاج منها خلال عامين، وهو ماينعكس على حجم مبيعات الشركة وخطتها التوسعية السنوات المقبلة.

وأوضح أن شركة ماركيرل تمتلك استراتيجية تستهدف من خلالها التوسع داخل السوق السنوات المقبلة، مدعومة بطرح مستحضرات جديدة لأمراض للسكري والكوليسترول الى جانب زيادة حجم صادراتها للعديد من بلدان العالم .

وأكدت الشركة نيتها للتوسع داخل السوق من خلال طرح عدد من المستحضرات الحيوية داخل السوق السنوات المقبلة، إذ تستهدف طرح من 20 إلى 25 مستحضر جديد خلال 2022، بجانب مستحضرات الشركة الحالية البالغ عددها نحو 112 مستحضر دوائي تغطي كافة القطاعات العلاجية المختلفة.

تصدر الشركة حاليًا إلى 15 دولة في أفريقيا والمنطقة العربية والشرق الأوسط، وبلغ حجم الصادرات خلال عام 2021 نحو 60 مليون جنيه، وتستهدف الوصول إلى 100 مليون جنيه خلال 2022