«ماركا»: إصابة 14 لاعبًا في الدوري الألماني بفيروس كورونا بعد عودة النشاط الرياضي

عقب استئناف النشاط الرياضي، بعد توقفه لفترة بسبب فيروس كورونا

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن إصابة 14 لاعب بالدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية عقب استئناف النشاط الرياضي، بعد توقفه لفترة بسبب فيروس كورونا.

وكان الدوري الألماني قد عاد بشكل رسمي لاستئناف مبارياته، بعدما أعلنت رابطة الدورى الألمانى، الموعد النهائى لاستئناف بطولة البوندزليجا موسم 2019-2020، بعد الحصول على موافقة الحكومة الألمانية، ولكن خلف أبواب مغلقة بدون جماهير.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن 12 لاعبا في دوري «البوندزليجا» قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بلاعبين فقط من الدوري الدرجة الثانية.

وجاءت تصنيف الإصابات للفريق كالتالي:

الدرجة الأولى:

بوروسيا دورتموند (2): جيوفاني رينا – ثورجان هازارد.

هوفنهايم (2): سيباستيان رودي – إيلاص بيبو.

هيرتا برلين (1): بير سيليان شيلبريد.

بوروسيا مونشنجلادباخ (1): ماركوس تورام.

شالكه (1): جان كلير توديبو.

باير ليفركوزن (1): لارس بيندر.

بادربورن (1): كلاوس ججاسولا.

أوجسبورج (1): أندري هان.

كولن (1): بينو شميتز.

إينتراخت فرانكفورت (1): ماركو روس.

وفي الدرجة الثانية:

هامبورج (1): جوشوا فانجومان

أرمينيا بيليفيلد (1): يوان سيمون إدموندسون.