«مارفل جروب» تنظم معرض سوق عقارات مصر «EPM» في 19 مايو الحالي

تعتزم شركة «مارفل جروب» للتسويق العقاري إطلاق الدورة الأولى لمعرض سوق عقارات مصر «EPM» في 19 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 25 مطورا عقاريا وبرعاية عدة شركات منها “منصات للتطوير – إم بي جي – خالد صبري هولدينج “.

قال محمود شمس المدير التنفيذي لمجموعة مارفل، المُنظمة للمعرض، إن المعرض يشهد مشاركة قوية من الشركات العقارية الكبرى، حيث تطرح أكثر من 100 مشروع متنوع ومتميز بالعاصمة الإدارية ومستقبل سيتي والعين السخنة ومدينة الجلالة، موضحاً أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تتجاوز الـ 400 مليون جنيه خلال فترة انعقاد المعرض.

وأضاف أن الشركة لديها خطة مدروسة بعناية لإطلاق سلسلة من المعارض العقارية الكبرى داخل وخارج مصر تحت رعاية الدولة خلال الفترة المقبلة، فمن المستهدف تنظيم 3 معارض أخري في محافظات مختلفة، ومعرض بالكويت وآخر بقطر خلال العام الجاري 2022.

وأشار إلى أن توقيت انعقاد المعرض جاء أيضاً تزامناً مع قرب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وبدء الحياة فيها ومدينة الجلالة مما يجعله أفضل فرصة للمستثمرين خلال الوقت الراهن، مؤكداً أن العقار المصري أثبت على مدار السنوات الماضية أنه الاستثمار الأكثر ربحاً، والملاذ الأمن للحفاظ على قيمة المدخرات من الانخفاض أثناء الأزمات المختلفة.

وقال محمود إبراهيم مدير قطاع المبيعات بمجموعة مارفل، إن المعرض ينطلق لمدة 3 أيام في النادي الاجتماعي لشركة السويس لتصنيع البترول من الساعة 11 صباحاً حتي 11 مساءً، مؤكداً أنه تم اختيار الشركات المشاركة في المعرض بعناية شديدة، لاسيما أن العميل يبحث دائماً عن مصداقية الشركة وجودة ما تقدمه من مشروعات.

أشار أحمد عادل مدير عام المبيعات إلى أن الشركات المتواجدة بالمعرض تقدم عروض وخصومات حصرية للعملاء تصل إلى 58%، وفترات سداد تصل حتى 15 سنةلافتاً إلى أن التنوع في محفظة المشروعات وتقديم عروض حصرية هي عناصر أساسية تعتمد عليها الشركة لنجاح المعرض.

وأوضحت الشركة أن فكرة تنظيم الدورة الأولى للمعرض في محافظة السويس جاء نظراً لارتفاع القوة الشرائية بها ورغبة الكثير من المستثمرين هناك في شراء الأصول العقارية من شركات تتمتع بثقة ومصداقية في السوق، وهو ما حرصت عليه الشركة عند اختيار الشركات المشاركة في المعرض.

وتشارك بالمعرض عدد من كبار شركات التطوير العقاري منها “دار مصر للتنمية السياحية، لاسيرينا جروب، المتحدة للتطوير العمراني، المنارة، مزايا للتطوير، تاج مصر، ريبورتاج العقارية، وغيرها من شركات التنمية والتطوير العقاري من رواد الأعمال في مصر.