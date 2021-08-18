«مارش للوساطة التأمينية» تتعاقد مع «أمازون» لتغطية مسئولية البائع على الإنترنت

تعاقدت شركة مارش العالمية للوساطة التأمينية مع موقع أمازون عبر الإنترنت للتأمين على شبكة الرقمية الجديدة المصممة لتزويد الشركات بغطاء مسئولية المنتج. وقالت مارش للوساطة التأمينية إنها وفرت احتياج أمازون لمنتج التأمين الذى يحمي المسئولية للبائعين الخارجيين بعد الوصول إلى مبيعات بقيمة 10 ملايين دولار فى غضن شهر واحد فقط.

وأوضحت مارش أنها ساعدت البائعين على تأمين مالديهم من منتجات بسهولة أكبر وبتكلفة معقولة وذلك لقدرتها على توفير مجموعة من شركات التأمين للقيام بمهمتها للأعمال التجارية الصغيرة وموفري توزيع التأمين الرقمي المضمون.

7 شركات توفر تأمين مسئولية البائع

وتابعت مارش أنه يمكن للبائعين المقيمين في الولايات المتحدة الآن الحصول على عروض أسعار وشراء بوليصة من عدد من الشركات، بما في ذلك Chubb، وHarbourway Insurance، التي تضمنها Spinnaker Insurance Company، وHiscox، وLiberty Mutual Insurance، وMarkel، وTravellers.

وأشارت إلى أنه يتم من الآن توفير الوثائق رقميًّا بواسطة Bold Penguin و Simply Business، Inc.

قالت إنيتا ساس، رئيس شركة مارش الأمريكية، إن المنتج الذى وفّرته شركتها من خلال مجموعة من شركات التأمين يسمح بتأمين مسئولية المنتج لبائعي أمازون بالتركيز على توسيع نطاق أعمالهم، بالإضافة إلى توفر الحماية التأمينية- مسؤولة مدنية تجاه الغير- لهم فى حال تسبب أحد منتجاتهم بطريق الخطأ في ضرر جسدي أو ضرر بالممتلكات”.

ومع ذلك فإن العثور على بوليصة التأمين المناسبة بالسعر المناسب- خاصة للشركات الناشئة الجديدة- يمكن أن يكون مهمة شاقة.

التأمين الرقمى ينخرط بقوة فى الأعمال التجارية

ولفتت إلى أن تسريع مؤسسة أمازون مهمة التأمين على البائعين سهّل لهم الحصول على عروض أسعار تنافسية من شركات التأمين ذات السُّمعة الطيبة التي ستقف وراء أعمالهم وتمنحهم راحة البال.

ومن المعروف أن أمازون تسلط الضوء أيضًا على رغبة بائع التجزئة في العمل مع الشركات الرقمية والمرنة.

وسيؤدي هذا إلى زيادة الضغط على شاغلي الوظائف ، ليس فقط بسبب ظهور وافد كبير جديد في السوق، ولكن أيضًا بسبب الحاجة إلى الرقمنة إذا كانوا يريدون العمل مع شركات التكنولوجيا في أي مشروعات تأمين مستقبلية أخرى.