مارش: ارتفاع أسعار التأمين التجاري بنسبة 22٪ في الربع الأخير من 2020

كشف تقرير لشركة مارش وسيط التأمين العالمى عن ارتفاع بنسبة 22٪ في الربع الأخير من عام 2020 لفروع التأمين التجارى.

وأظهرت مارش فى البيانات التى رصدتها لعمل التقرير الخاص بها نمو الأعمال؛ حيث حصدت زيادة كانت هي الأكبر منذ أن أصدرت مارش لأول مرة مؤشرها العالمي لسوق التأمين في عام 2012، وتليها متوسط ​​الزيادات على أساس سنوي بنسبة 20٪ في الربع الثالث من عام 2020 و19٪ في الربع الثاني.

استقرار فى الأسعار بعد زيادات فى الفروع

وأشار مؤشر مارش أيضًا إلى أن الزيادات في الأسعار ربما تكون قد بدأت الاستقرار لبعض خطوط التأمين في مناطق جغرافية معينة.

وعلى سبيل المثال، تُظهر أسعار التأمين على الممتلكات والمديرين والمسئولين (D&O) في الولايات المتحدة علامات زيادات معتدلة.

ويمكن رؤية اتجاهات مماثلة في بعض خطوط الممتلكات والخسائر في أوروبا القارية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LAC).

وعلى الصعيد الإقليمي، وجدت مارش وسيط التأمين العالمى أن أوروبا القارية وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي شهدت الآن مستويات معتدلة من الزيادات في الأسعار لمدة الـ9 شهور الأولى من 2020.

كان متوسط ​​الزيادة المركبة للأسعار في الربع الأخير مدفوعًا بشكل أساسي بمعدلات التأمين على الممتلكات والخطوط المالية والمهنية.

وأظهرت نتائج أخرى لدى وسيط التأمين العالمى أن الأسعار العالمية للتأمين على الممتلكات ارتفعت بنسبة 20٪ في المتوسط​​، بانخفاض طفيف عن الزيادة البالغة 21٪ في الربع الثالث.

ومع ذلك، فقد ارتفعت الخطوط المالية والمهنية العالمية بنسبة 47٪ في المتوسط ​، مقارنة بزيادة قدرها 40٪ في الربع السابق.

وارتفعت أسعار الخسائر بنسبة 7٪ في المتوسط ​​، مقارنة بزيادة قدرها 6٪ في الربع السابق، إضافة إلى ذلك ، ارتفعت الأسعار المركبة في الربع الأخير في جميع المناطق الجغرافية للربع التاسع على التوالي.

2020 عام التحدى لصناعة التأمين

وأبلغت جميع المناطق، باستثناء أمريكا اللاتينية والكاريبي “9٪”، عن زيادات في الأسعار من رقمين، بقيادة المملكة المتحدة “44٪”، والمحيط الهادئ “35٪” والولايات المتحدة 17٪ .

واستمرت تغطية شركة D&O العامة أيضًا في تحقيق زيادات كبيرة، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل المملكة المتحدة وأستراليا.

وقالت لوسي كلارك، رئيس شركة مارش العالمية إن سوق التأمين العالمية تمثل تحديًا كبيرًا في عام 2020، ونتوقع أن تستمر هذه الظروف خلال النصف الأول من عام 2021.

وعلى الرغم من أننا نشهد دلائل على أن زيادات الأسعار بدأت الاستقرار في بعض الخطوط فإن عملاءنا ما زالوا يواجهون ظروف تداول صعبة.

ولفت إلى أننا ملتزمون بتقديم جميع خيارات التخفيف من المخاطر ووضع التأمين لعملائنا وتقديم المشورة والدعم أثناء تفكيرهم في تعديل أنماط شراء التأمين الخاصة بهم.