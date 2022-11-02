مارسيل كولر.. مدرب الكرة الذى يملك نقاط قوة تُفيد المدراء داخل شركاتهم

حقق مارسيل كولر، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، في كرة القدم النمساوية ما لم يحققه أحد من قبله، إذ يُعد المنتخب النمساوي أحد أفضل 11 فريقًا في العالم في الفترة التي قضاها كولر هُناك. ولكن ما الذي يميزها عن سابقتها؟

مارسيل كولر يلهم ويثير المشاعر. هو يعرف إلى أين نذهب ويتخذ قرارات شفافة. كما أنه يقدم مثالاً جيدًا لفريقه ويدرب كل لاعب كما لو كان اللاعب الوحيد. إنه يعرف بشكل لا مثيل له كيفية اللحام بالمقاتلين المنفردين معًا لتشكيل فريق. مارسيل كولر هو مدير في أنقى صورة.

ويقول البروفيسور هيلموت كاسبر، المدير العلمي لماجستير إدارة الأعمال التنفيذية “PGM” في أكاديمية “WU” التنفيذية وعشاق كرة القدم المتحمسين، خلال مقالة له تم نشرها على الموقع الرسمي لجامعة الاقتصاد في ڤيينا، إن كولر لديه نقاط قوة خاصة وعددها ثمانية تتعلق بالقيادة، وهي تعمل بشكل ممتاز في كرة القدم، ولكن ليس فقط بل وأيضًا في الشركات الكبرى.

مارسيل كولر مدرب يثير المشاعر ولا يعترف بالضوابط المستمرة

ويصف هيلموت كاسبر، مارسيل كولر، بأنه الشخص الذي يستمتع حقًا بما يفعله، فهو يمكنه أن يكون متحمسًا للغاية؛ إذ أنه يلعب على وتر المشاعر الإيجابية والعاطفة والحماس، يسعى لتوصيله دائمًا إلى لاعبيه من أجل الحصول على أفضل أداء ممكن لديهم، هو ليس في قاموسه الخوف أو الضغط أو حتى الضوابط المستمرة.

وبالتحول إلى وضعية الشركات، فإن أي شخص يهتم بهذا الأمر الذي يفعله مارسيل كولر، من المؤكد أنه سيحصل على ثقة موظفيه وسيمنحهم هو الأخر المسئولية، وفي المقابل سيكافأ بمستوى عالٍ من التحفيز والالتزام الفائق.

ويمكنك أن ترى هذه الصفة التي يتمتع بها مارسيل كولر طوال الـ90 دقيقة في المباريات، هو شخص لا يظهر انفعالته أمام الجميع، هادئ باستمرار، مهما تكن النتيجة وحجم المباراة نجد أنفسنا أمام مدرب حريص على انفعالاته ويوجه لاعبيه بشكل هادئ للغاية، كما حدث في مواجهة السوبر المصري أمام الزمالك في الإمارات.

مارسيل كولر ونظرية “معًا نحن أقويـاء”

معا نحن أقوياء! نادرًا ما تم تقديم هذه الحقيقة البديهية إلى جمهور من الملايين بشكل مكثف، كما حدث ذلك أثناء تأهل المنتخب النمساوي إلى يورو 2016، إذ نجح مارسيل كولر في تشكيل فريق حقيقي من النجوم الفردية الذين يستحقون هذا الاسم أيضًا.

السويسري دائمًا ما يسعى لمعرفة نقاط القوة والضعف لكل لاعب على حدة، ثم سيقوم بتوصيل فكرة واحدة لديهم جميعًا ألا وهي كيف نعمل سويًا من أجل تحقيق هدف مشترك، ولكن لكي تكون قادرًا على استدعاء أفضل العروض الحقيقية لهؤلاء اللاعبين، لا يكفي إضافة نقاط القوة لدى اللاعبين الفرديين، ما نحتاجه هو بيئة تتكاثر فيها القوة.

“هذا بالضبط ما فعله كولر. يشجع النجوم البارزون مثل Alaba أو Arnautovic أو Dragovic أو Fuchs أو Janko بعضهم البعض بالانتظام على الأداء في أفضل حالاتهم؛ لأنهم يلعبون في مراكز مختلفة، فهم يكملون بعضهم البعض بانسجام. وبهذه الطريقة فقط يمكن لشخصيات مميزة أن تتحد معًا دون الرغبة باستمرار في التفوق على بعضها البعض والوقوع في منافسة هيستيرية.

وينطبق هذا أيضًا على الشركات، إذ قد يؤدي وجود عدد كبير جدًا من “الموهوبين” في الفريق إلى حدوث مشكلات، ومع ذلك ، إذا كانوا يعملون في وظائف مختلفة ، فقد يكون لهذا تأثير إيجابي للغاية على الأداء العام – كما يقول البروفيسور هيلموت كاسبر –

مارسيل كولر وجاذبيته الخاصة

الكاريزما ليست شيئًا لديك بالفعل، عليك أن تكتسبها. ولقد عمل مارسيل كولر بجد من أجل ذلك. يحترمه لاعبوه ليس فقط بسبب مهاراته الاحترافية كمدرب، ولكن أيضًا بسبب ثقته بنفسه. إذ يُجسد كولر بالضبط ما يتوقعه من فريقه.

ويقول البروفيسور كاسبر عن مارسيل: “يحترمه الفريق لذلك ويخلق أيضًا رابطة ثقة عميقة. هذه الإدارة الرمزية، التي تتميز بمستوى عالٍ من الكفاءة المهنية والسلوك الواثق والأسلوب الواقعي، تجعل منك أيضًا مديرًا متميزًا.

مارسيل كولر وتعزيز التنمية الشخصية والإبداع

كلمة مارسيل كولر السحرية هنا هي التمكين. لا يكاد أي شيء أكثر أهمية بالنسبة له من تعزيز فردية لاعبيه، ومنحهم الحرية التي يحتاجونها في الملعب – ولكن أيضًا خارجها – وتشجيعهم على تحمل المسئولية الشخصية.

وحول ذلك يقول كاسبر: “يريد كل واحد منا أن يواجه تحديًا وأن يتحسن ويؤدي أداءً جيدًا. عندما ننجح في شيء ما ونحصل على ردود الفعل المقابلة، فإنه يطلق زخمًا خاصًا به: كلما تقدمنا​، زادت رغبتنا في المحاولة بجدية أكبر في المستقبل ووضع أهداف أعلى لأنفسنا، فالمطالب التي نضعها على أنفسنا تتزايد بشكل كبير ومستمر”.

يستغرق مارسيل كولر وقتًا للفرد

كولر هو خبير في الاستجابة للاحتياجات الفردية للاعبيه. لا يكاد أي مدرب آخر يستغرق الكثير من الوقت لإجراء مناقشات ثنائية. ولعل هناك سبب وجيه لذلك، حيث إن كل لاعب لديه منطقه الخاص، فالكل يريد أن يتم “اختياره” بشكل فردي، ومع ذلك، فقد تم استثمار هذه المرة بشكل جيد للغاية.

وحول ذلك يقول البروفيسور كاسبر: “كلما زاد تركيزك على الفرد في الفريق، زادت استعادتك. إذ يرى اللاعب هذا تقديرًا خاصًا وهو أكثر استعدادًا لتقديم كل شيء”.

وفي عمليات التغيير في الشركات أيضًا، تعد المقابلة الفردية واحدة من أكثر الأدوات نجاحًا على الإطلاق لتوعية الموظفين بالتغيير الضروري. لسوء الحظ، من الناحية العملية، غالبًا ما يحصل الموظفون على انتباه رؤسائهم فقط عندما لا يعمل شيء ما. لذلك يجب أن تكون الإستراتيجية عكس ذلك تمامًا: “ركز على تلك المجالات التي تعمل بشكل جيد بشكل خاص. سترى ، هذا يؤتي ثماره “.

مارسيل كولر.. يعرف ما يريد وما لا يريده

يعرف مارسيل كولر ما يريد. لكنه يعرف أيضًا جيدًا ما لا يريده. هذا هو بالضبط ما يسمح له بتحديد أهداف واضحة وفي نفس الوقت صعبة للاعبيه وجعلهم متحمسين لها. لذلك يعرف الجميع بالضبط الجزء الذي يتعين عليهم القيام به أو ما يتعين عليهم القيام به. إضافة إلى ذلك، لا يخجل كولر من اتخاذ القرارات كل لعبة جديدة، وتتطلب إعدادًا دقيقًا وعناية وإستراتيجية جديدة. هنا من الضروري الرد بسرعة.

ويرى “كاسبر” أنه من الصحيح أيضًا بالنسبة للمدراء أن عدم اتخاذ القرار يعد دائمًا خطأ. وتفشل العديد من الشركات لأن القرارات المهمة تتأخر دون داع لأن المسئولين لا يريدون أو لا يستطيعون الالتزام، لذلك ، حتى في الأوقات الصعبة، يجب أن يكون لدى المديرين ثقة في الإستراتيجية التي اختاروها ومتابعتها باستمرار، لا فائدة من العبث في كرة القدم أو في العمل.

مارسيل كولر ونظرية “الشفافية والتواصل”

عندما يتخذ مارسيل كولر قرارًا ، يعرف الجميع بالضبط سبب قيامه بذلك، التفاعل بين الأشخاص مهم لكولر، فهو يتعلق بالمصداقية والأصالة والاحترام. هذا هو السبب في أنه يشرك لاعبيه دائمًا في جميع قراراته ويأخذ الكثير من الوقت لشرح “السبب” وراء ذلك.

البروفيسور كاسبر يقول: “بغض النظر عما إذا كنت كمدير تتبنى أسلوب الشرطي السيئ أو الرجل الطيب مع موظفيك، ما يهم هو أنه يمكن تتبع قراراتك، سواء في كرة القدم وفي كرة القدم، أصبح “رجال الشرطة السيئون” شيئًا من الماضي في عالم الأعمال. لقد ثبت علميًا أن “الدافع” من خلال التهديد والخوف يؤدي لفترة طويلة إلى انخفاض كبير في الأداء وفقدان الثقة بالنفس من جانب الممثلين! “

مارسيل كولر واللاعبون على قدم المساواة

لا يحيط كولر نفسه بعادة تدريب غريبة حيث أصبح المدرب شخصية والرياضي يتحول إلى أحمق كامل – كما يتم تصويره غالبًا في وسائل الإعلام اليوم. بدلا من ذلك ، اللاعبون على قدم المساواة.

البروفيسور كاسبر يشرح: “هذه ليست مسألة طبيعية ، لا في الرياضة ولا في إدارة الشركة. ومع ذلك ، فإنه يتوافق مع التقدير والاحترام المتبادلين اللذين يجب على المديرين إظهارهما لأعضاء الفريق إذا كانوا يتوقعون أداءً فائقًا، دون أن يكونوا رومانسيين اجتماعيين: لا تنشأ هذه إلا من خلال تفاعل تفاعلي وتعاوني – وليس من خلال تفاعل سلطوي ، مما يؤدي حتماً إلى الإحباط والإحباط”.