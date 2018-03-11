مارسيليا يفوز على تولوز في الدوري الفرنسي

وكالات:حقق نادي أولمبيك مارسيليا فوزا مهما خارج ملعبه على نادي تولوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما الليلة في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الفرنسي لكرة القدم.تقدم مارسيليا بهدف مبكر في الدقيقة 10 حمل توقيع لوكاس أوكامبوس، لكن تولوز أدرك التعادل في الدقيقة 20 عن طريق

وكالات:

حقق نادي أولمبيك مارسيليا فوزا مهما خارج ملعبه على نادي تولوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما الليلة في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم مارسيليا بهدف مبكر في الدقيقة 10 حمل توقيع لوكاس أوكامبوس، لكن تولوز أدرك التعادل في الدقيقة 20 عن طريق ندومب، بينما نجح ميروجلو في تسجيل هدف الفوز لمارسيليا في الدقيقة 79.

بهذا الفوز، عزز مارسيليا موقعه في المركز الثالث برصيد 59 بفارق 5 نقاط عن ليون صاحب المركز الرابع قبل لقائهما في الأسبوع المقبل، بينما تجمد رصيد تولوز عند 29 نقطة في المركز السابع عشر وأصبح مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية.